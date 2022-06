Cara e Coragem: resumo da novela de 27 de junho a 2 de julho

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Samuel é atropelado e morre no hospital

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 09h53

Capítulo 25 - Segunda-feira, 27 de junho

Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na rua e o pescador vai ao encontro do irmão. Pat vai pra casa triste e é consolada por Nadir após ser dispensada como dublê por Andréa . Leonardo pede para Danilo adiar a reunião com os coreanos. Moa vê a sessão de fotos de Andréa. Samuel briga com Ângelo na rua, e Paulo questiona os pescadores sobre o motivo do conflito. Marcela revisa o caso de Clarice. Rebeca reclama com o advogado da data da audiência de guarda de Chiquinho. Moa recebe a intimação para a audiência e fica preocupado. Samuel segue Anita na rua e acaba atropelado por Teca, que dirigia o carro com Gustavo no banco do carona. Anita observa a cena de longe.

Capítulo 26 - Terça-feira, 28 de junho

Gustavo e Teca prestam socorro a Samuel. Ângelo se desespera ao saber que Samuel foi atropelado. Marcela encontra algumas falhas no caso de Clarice. Moa se preocupa com Pat. Kaká Bezerra é escalado para ser o dublê de Andréa Pratini depois que ela dispensa os serviços de Pat. Bob Wright vai à casa de Danilo. Pat faz uma proposta de trabalho para Olívia. Alfredo flagra Joca e Olívia juntos e o sogro pede que o ilustrador não comente nada com Pat. Ítalo vai ao hospital tentar falar com Samuel, e não acredita quando ele afirma ter visto Clarice na rua. Anita lembra de um de seus encontros com Clarice. Samuel tem uma parada cardíaca. Duarte aceita trabalhar para Danilo. Moa tira satisfações com Pat sobre ela ter desistido da campanha publicitária. Leonardo fica surpreso quando Ângelo chega à casa de Regina e a culpa pela morte de Samuel.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 29 de junho

Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige uma explicação. Moa comunica a Pat sobre a morte de Samuel. Regina e Leonardo concordam em não contar para Danilo sobre Ângelo. Marcela autoriza Paulo a visitar Ângelo. Anita se desespera ao saber da morte de Samuel. Pat sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. Paulo encontra Regina na casa de Ângelo. Renan se interessa pela proposta que Pat fez para Olívia. Rebeca e Moa discutem sobre a audiência de guarda de Chiquinho. Leonardo mente para Martha sobre seu paradeiro. Pat lembra Moa de questionar Andréa sobre a foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver Andréa vestida com o terninho laranja.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 30 de junho

Moa vê Andréa dar carona para uma mulher vestida com a mesma roupa que ela e fotografa as duas. Paulo e Marcela confirmam que Teca não teve culpa no atropelamento de Samuel. A artista plástica fica em choque ao saber da morte do pescador. Pat decide se juntar a Moa na perseguição à Andréa. Andréa se reúne com outras mulheres vestidas com a mesma roupa que ela e fazem uma homenagem a Clarice. Bob chega para o jantar na casa de Teca e se desespera ao avistar Pat no local. Durante uma videochamada com Vini, Martha se surpreende ao notar que Jonathan está numa mesa próxima a de seu namorado.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 1 de julho

Martha pede para Vini descobrir onde Jonathan está hospedado e o paradeiro do cientista na cidade praiana. Danilo manda Bob embora do jantar ao saber que Pat pode reconhecê-lo. Regina nota vários documentos sobre o caso de Clarice na mesa de Paulo. Anita tem um pesadelo com Clarice. Martha revela a Ítalo o paradeiro de Jonathan. Danilo convence Duarte a assinar alguns documentos para ele, mas não explica o objetivo. Paulo conta para Marcela sobre sua conversa com Regina. Chiquinho cai de uma escada, e Moa o leva para o hospital. Regina depõe na delegacia. Pat leva o contrato para Moa assinar e se desespera ao saber do acidente de Chiquinho. Ítalo convence Jonathan a voltar com ele para o Rio. Pat e Moa se beijam.

Capítulo 30 - Sábado, 2 de julho

Pat e Moa decidem se afastar e não tocam no assunto. Jonathan comenta com Ítalo que Clarice não confiava em Leonardo. Alfredo sente um mal-estar e fica preocupado. Lou se recusa a falar para Renan sobre Pat. Moa teme que Rebeca use a queda de Chiquinho contra ele na audiência. Danilo se declara para Rebeca. Regina entrega um celular para Dagmar e a instrui sobre o que dizer quando entrarem em contato com ela. Martha fica aliviada quando Ítalo chega a SG com Jonathan. Pat lembra do beijo em Moa e pede para conversar com Alfredo. Leonardo revela a Ítalo que Jonathan foi casado com Clarice.