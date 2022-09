Cara e Coragem: resumo da novela de 26 de setembro a 1 de outubro

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Duarte é levado para uma sala escura e fica amedrontado

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h21

Capítulo 103 - Segunda-feira, 26 de setembro

Clarice fala com seu pai em um sonho. O médico consegue estabilizar o estado de Clarice. Rebeca se emociona ao saber o nome de sua mãe. Lou expulsa Renan de seu quarto do hospital quando ele tenta controlar sua vida novamente. Jéssica confronta os bandidos. Lou se emociona quando Pat a chama de irmã. Martha se aconselha com Regina sobre o pedido de Caio para viajar. Alfredo pergunta porque Olívia não contou a ele que teve uma filha com Joca. Nadir atira os pertences de Joca pela janela. Leonardo não gosta dos comentários de Caio sobre Martha. Alfredo decide pedir um tempo para Olívia. Duarte promove Jéssica a assistente depois de saber o que houve com seu carro. Pat desfaz o mal-entendido entre Rico e Lou, que reatam o namoro. Moa se assusta ao ver Pat vestida com o terninho laranja e contando que o grupo de mulheres voltou a se reunir. Anita segue Ítalo até a loja do tio de Jéssica. Ítalo cumprimenta Robson e entrega os documentos para fechar a sociedade com ele.

Capítulo 104 - Terça-feira, 27 de setembro

Robson assina os papéis da sociedade com Ítalo. Anita pede para Jéssica descobrir por que Ítalo se encontrou com Robson. Rebeca chega para a reunião de mulheres na casa de Andréa, vestindo o terninho laranja. Pat se recusa a contar para Moa o conteúdo da reunião. Leonardo fica furioso com um comentário de Danilo sobre sua estratégia para o afastamento de Clarice da presidência. Márcia repreende Ísis por arriscar sua gravidez na apresentação de dança. Joca gosta de saber que Alfredo e Olívia estão separados. Alfredo chega na companhia de dança, e Joca se enfurece. Ítalo discute com Anita por desconfiar dele. Jéssica inventa uma mentira para justificar para Andréa por que Bob não irá com ela para a companhia de dança. Renan não gosta de ver Rico e Lou se beijando. Cleide alerta Ísis sobre um sangramento. Jonathan fala para Pat e Moa que desconfia de que Margareth esteja trabalhando na modificação da fórmula no laboratório da SG. Margareth avisa a Leonardo e Regina que conseguiu a modificação da fórmula.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 28 de setembro

Leonardo elogia a descoberta de Margareth. Regina teme que Danilo revele para os compradores que eles estão com a fórmula errada. Pat, Moa e Jonathan especulam sobre o motivo que levaria Margareth a trabalhar para encontrar a modificação da fórmula. Ísis passa mal e revela para Renan que está grávida. Márcia e Olívia ajudam Ísis e se irritam com a atitude de Renan, que se recusa a acompanhar a bailarina até o hospital. Renan faz o solo final do espetáculo e é ovacionado pela plateia. Ítalo conta para Pat, Moa e Rico que abrirá uma nova empresa de segurança. Pat e Moa revelam para os sócios o que descobriram sobre a assistente de Jonathan e pedem para Armandinho tentar desvendar para quem Margareth trabalha. Caio pede mais dinheiro para Regina. Margareth entrega para Danilo a modificação da fórmula. Olívia fica frustrada com a crítica que recebe sobre sua apresentação no espetáculo e exige que Renan crie uma coreografia para ela e Enzo. Anita deixa Jéssica intrigada e pede para ela descobrir por que Robson mentiu sobre Ítalo. Pat tem um pressentimento e teme perder Moa. Nadir exige que Pat expulse Joca de sua casa. A mãe de Ísis pede para falar com Renan. Armandinho tenta seduzir Margareth. Danilo ordena que Duarte entregue para os compradores estrangeiros a modificação da fórmula.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 29 de setembro

Danilo explica para quem Duarte entregará os documentos. Armandinho questiona Margareth sobre seu trabalho com Jonathan, mas ela o beija para disfarçar. Bob avisa a Andréa que precisa viajar a negócios. Renan diz a Selma, mãe de Isis, que assumirá o filho que Ísis está esperando. Lou convida Olívia para almoçar com ela na casa de Rico. Joca pede para ficar com Olívia. Danilo se recusa a preencher um protocolo solicitado por Martha, e Luana se irrita. Danilo avisa a Regina e Leonardo que eles não precisam mais se preocupar com a entrega da fórmula para os compradores. Jéssica esconde o passaporte de Duarte. Pat incentiva Alfredo a dar uma chance para Olívia. Dona Lia confidencia a Anita que Clarice era apaixonada por Ítalo. Moa insiste em fazer um comercial em uma especialidade que não é a sua e deixa Pat preocupada. Jéssica devolve o passaporte de Duarte e fica apreensiva. Paulo segue Ítalo até a sua empresa de segurança. Jonathan encontra registros no computador de algo que foi alterado e questiona Margareth, que o enfrenta. Andréa e Pat conversam com Agenor, o funcionário do orfanato, que supostamente falou com a mãe de Rebeca.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 30 de setembro

Andréa e Pat ficam mexidas com o que Agenor fala sobre a suposta mãe de Rebeca. Pat tem uma ideia para tentar encontrar a mãe de Rebeca. Paulo avisa a Marcela que está em frente a um galpão, onde Ítalo está com algumas pessoas, e ela decide ir ao seu encontro. Jonathan suspende Margareth das atividades no laboratório, que reclama com Leonardo e Regina. Duarte segue no voo para encontrar com os compradores da fórmula. Lou comenta com Teca que pode voltar a dançar. Hugo fica chateado quando Enzo não dá atenção a ele. Jéssica se preocupa com a falta de notícias de Duarte. Renan cuida de Ísis em sua casa. Olívia e Alfredo se reconciliam. Moa afirma que já está em condições de filmar o comercial, e Rico se preocupa. Nadir tenta expulsar Joca da fachada de seu prédio. Marcela pensa em entrar na empresa de Ítalo com Paulo. Dona Lia consola Dagmar ao vê-la ser destratada por Regina. Rebeca conta para Leonardo e Regina que está a procura de sua mãe. Joca pede abrigo na casa de Moa. Jéssica liga para Danilo para saber notícias de Duarte. Marcela e Paulo entram no galpão da empresa de segurança, depois que Ítalo e sua equipe deixam o local.

Capítulo 108 - Sábado, 1 de outubro

Marcela e Paulo ficam presos em um compartimento, e Ítalo os observa através das câmeras. Jéssica avisa a Lucas sobre Duarte. O celular de Bob é confiscado no momento que ele entra no avião. Rebeca reclama com Danilo da forma como Regina trata a mãe. Leonardo obriga Regina a se desculpar com Dagmar. Alfredo é carinhoso com Olívia. Moa deixa Joca sozinho com as crianças e vai para o treino de flyboard. Nadir muda o visual, e Pat fica orgulhosa da mãe. Ísis comemora com Selma os cuidados que Renan está tendo com ela. Teca leva Lou à companhia de dança para falar com Olívia. O detetive Túlio avisa que levará dona Célia até Rebeca. Moa se atrapalha com a chegada de Kaká em seu treino. Martha volta de viagem e faz grandes elogios a Caio para Regina. Caio se vangloria para os amigos falando sobre a viagem com Martha. Moa readmite Kaká na Coragem.com, sem o consentimento dos outros sócios. Lou afirma a Olívia que voltará a ser a solista da companhia. Jéssica comenta com Anita sobre Bob e que está preocupada com o amigo que viajou para o exterior com uma missão. Duarte é levado para uma sala escura e fica amedrontado. Rebeca conhece dona Célia.