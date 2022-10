Cara e Coragem: resumo da novela de 24 a 29 de outubro

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Pat se revolta com Clarice, que tenta explicar por que fingiu sua morte

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h52

Capítulo 127 - Segunda-feira, 24 de outubro

Jonathan entrega para Pat e Moa o dinheiro que Clarice acertou com eles para pegar a fórmula. Danilo ameaça atentar contra a vida de Anita se ela procurar a polícia. Jonathan não conta para Clarice sobre Ítalo e Anita. Pat fala para Moa que desconfia que a modificação da fórmula esteja com Ítalo. Ísis é atropelada depois de discutir com Renan. Rebeca pede para Danilo deixar Célia e Fernanda morarem com eles. Ísis perde seu bebê, e Olívia a consola. Pat e Moa tentam confirmar que a modificação da fórmula está na tatuagem de Ítalo. Ítalo decide viajar com Anita. Milton e Nadir se beijam. Lou discute com Renan. Clarice procura por Ítalo. Pat e Moa cercam o ex-funcionário de Milton que supostamente sabotou a padaria. Sem ser notada, Clarice vê Ítalo e Anita juntos.

Capítulo 128 - Terça-feira, 25 de outubro

Clarice fica arrasada ao perceber que Ítalo e Anita estão namorando. Fernanda não aceita o convite de Rebeca. Pat e Moa descobrem que o atentado à padaria foi ordenado por Alexei. Pat e Moa estranham o sumiço de Ítalo. Clarice afirma para Jonathan que Ítalo está com a modificação da fórmula. Marcela e Paulo decidem exumar o corpo de Clarice. Pat doa o dinheiro que recebeu de Clarice para o grupo de mulheres. Hugo se afasta de Enzo ao ver que está sendo fotografado por um paparazzi. Renan pede uma licença para Olívia na companhia de dança. Rebeca vê na SG uma foto do avô de Danilo com o pai de Martha, mas não o reconhece. Luana estranha ao ver Regina ser gentil com Martha. Clarice se lembra de uma conversa que teve com Danilo sobre Alexei e decide ir com Jonathan visitar a sala dele na SG. Célia resolve morar com Rebeca, mas sem a filha Fernanda. Moa pede para se juntar a Pat. Leonardo vê Clarice na SG e acredita ser uma visão.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 26 de outubro

Clarice se afasta de Leonardo depois de ouvir uma quase confissão do irmão. Danilo não gosta de saber que Fernanda não quis se mudar para sua casa para ficar com Rebeca. Gui ouve quando Moa pede para Pat morar com ele e fica chateado. Clarice avisa a Jonathan que se encontrará com Martha antes de retomar sua vida. Luana ouve Regina confessar a Danilo que contratou Caio para enganar Martha e afastá-la da SG. Olívia e Enzo dão um ultimato a Duarte, que pede um tempo para revelar sua identidade. Leonardo tem uma crise de ansiedade, e Martha avisa a Danilo que ele precisará ficar afastado da SG. Bob anuncia a Teca que irá para Nova York. Danilo assume a presidência da SG. Luana leva Martha para ver Clarice.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 27 de outubro

Martha se emociona ao ver Clarice e pede que a filha explique tudo o que aconteceu. Regina se irrita com a postura de Danilo na SG. Pat e Moa conversam com os filhos sobre a ideia de morarem todos juntos. Clarice revela a Martha que Regina e Danilo contrataram Caio para afastá-la da SG. Gustavo é transferido para o presídio. Marcela e Paulo desconfiam da culpa do empresário. Ítalo avisa Anita que voltará para o Rio de Janeiro. Rebeca conta para Danilo sobre a conversa que teve com Fernanda. Jonathan encontra Martha com Clarice e a abraça emocionado. Hugo pede para Enzo não se afastar dele. Jéssica ajuda Duarte a se esconder de Hugo. Armandinho dá presentes iguais para Dalva, Margareth e Cleide. Duarte fala que não será mais Bob Wright, mas é ameaçado por Danilo. Rebeca não gosta de saber que Chiquinho irá morar com Pat e seus filhos. Moa e Chiquinho chegam para ficar na casa de Pat, e Gui reage contrariado. Martha dá um tapa em Regina.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 28 de outubro

Regina e Martha discutem. Pat consegue tranquilizar Gui, que aceita a estada de Moa e Chiquinho em sua casa. Duarte pede para Jéssica entregar uma carta de Bob para Andréa. Célia não consegue convencer Fernanda a morar com ela na casa de Rebeca. Danilo gosta de saber que Martha e Leonardo se desentenderam. Armandinho se apavora quando vê Cleide na pizzaria onde marcou com Dalva. Ítalo conta para Pat e Moa sobre o envolvimento de Anita na morte de Clarice. O empresário pede que os dublês só denunciem Danilo à polícia quando tiverem uma prova contra ele. Pat se lembra que seus óculos caíram na casa onde encontrou com Jonathan e resolve voltar ao local. Jéssica se prontifica a ajudar Renan depois de notar que ele não está bem. Moa e Ítalo invadem a presidência para falar com Danilo. Pat encontra Clarice.

Capítulo 132 - Sábado, 29 de outubro

Pat se revolta com Clarice, que tenta explicar por que fingiu sua morte. Danilo é dissimulado ao falar sobre Anita com Moa e Ítalo. Transtornada, Pat perde o celular e não consegue falar com Moa. Renan beija Jéssica. Moa se preocupa com Pat. Andréa recebe a carta de Bob. Pat conta para Nadir sobre Clarice. Andréa critica Hugo por pensar em se envolver com Márcia. Clarice acerta com Luana os detalhes de sua reaparição. Regina garante a Leonardo que o evento da SG será perfeito. Paulo e Marcela vão para o cemitério exumar o corpo de Clarice. Pat chega ao local do evento e vai ao encontro de Moa e seus sócios. Marcela, Paulo e Jarbas descobrem que Clarice não morreu. Pat conta para Moa sobre Clarice, e eles se preocupam com Ítalo. Ítalo deixa o local e avisa a Rico e Lou que voltará antes da exibição do comercial. Jonathan acompanha Clarice até o local do evento da SG.