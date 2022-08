Cara e Coragem: resumo da novela de 22 a 27 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Anita procura Martha na mansão

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 10h15

Capítulo 73 - Segunda-feira, 22 de agosto

Leonardo desmaia no cemitério, e Anita pede ajuda aos funcionários. Pat se declara para Moa. Alfredo comenta com Joca que está se envolvendo com uma mulher. Regina abre o cofre da Coragem.com com a ajuda de Kaká Bezerra. Jéssica tenta convencer Anita a desistir de ir à polícia. Lou observa Rico com Márcia e se lembra do beijo que trocaram. Lucas pressiona Jéssica para saber sobre a história dela com Duarte. Ítalo flagra Kaká na sala de inteligência da Coragem.com e pressiona o dublê. Moa termina com Andréa, que finge não se importar com o fim do relacionamento. Rebeca pede para conversar com Moa sobre Danilo. Regina encontra Leonardo desorientado na praia.

Capítulo 74 - Terça-feira, 23 de agosto

Leonardo conta para Regina que viu Clarice. Andréa desabafa com Hugo sobre o término com Moa. Moa diz a Rebeca que Danilo é perigoso e que tem feito ameaças. Renan percebe Lou olhando para Rico e Márcia. Regina fala com Danilo que teme que Leonardo desista de entregar a fórmula aos compradores. Leonardo diz para Martha que fez as pazes com Clarice e a mãe estranha o comportamento do filho. Pat, Moa e Ítalo pressionam Kaká, que confessa ter aberto o cofre com Regina. Kaká é demitido da Coragem.com. Lucas investiga Duarte e pega a ficha dele na sala de Olívia. Pat e Moa procuram Jonathan para saber sobre a evolução da fórmula. Dalva conta para Armandinho que Cleide vai reabrir a Êxito. Ítalo pergunta a Regina sobre a ligação que Leonardo tem com Danilo. Lucas descobre o segredo do passado de Duarte e questiona Jéssica. Andréa encontra Bob na casa de Teca. Pat e Moa se beijam. Rebeca conversa com Danilo no apartamento de Moa.

Capítulo 75 - Quarta-feira, 24 de agosto

Rebeca descobre que Danilo instalou um localizador em seu celular. Bob se aproxima de Andréa. Regina se preocupa com a conversa que teve com Ítalo. Alfredo pergunta se Pat está com Moa. Olívia e Alfredo se beijam. Bob Wright e Andréa passam a noite juntos. Danilo exige que Moa lhe entregue a fórmula. Leonardo diz a Regina que não quer mais negociar a fórmula. Paulo mostra para Marcela documentos de Gustavo que estavam com Baby. Martha pede para Jonathan compartilhar os relatórios sobre a fórmula com Leonardo. Lou encontra um sutiã na casa de Renan e tira satisfações com Ísis. Anita pede para Regina apresentá-la à família de Clarice.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 25 de agosto

Regina tenta convencer Anita a desistir de conhecer a família de Clarice. Lou e Ísis brigam por causa de Renan. Armandinho descobre que Batata tomou o seu lugar na Êxito Lou decide abandonar Renan, que fica transtornado. Rico descobre que Gustavo foi chamado para depor. Ísis confirma a Renan que armou para acabar com o relacionamento dele com Lou. Armandinho e Batata brigam. Lucas segue Jéssica e confronta Duarte. Renan expulsa Ísis da companhia de dança. Olívia tenta consolar Lou. Gustavo vê Lucas na casa de Bob e Jessica diz que é o novo motorista. Moa prepara uma noite romântica para Pat na Coragem, mas um incidente acaba com o clima. Leonardo fala para Danilo que não quer mais vender a fórmula. Anita questiona Ítalo sobre a família de Clarice.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 26 de agosto

Anita conta para Ítalo que encontrou Leonardo no cemitério. Danilo não consegue convencer Leonardo a mudar de ideia sobre a venda da fórmula. Gustavo finge para Marcela não conhecer os documentos que foram encontrados com Baby. Danilo descobre que Rebeca está sem o celular com rastreador. Rebeca é seguida na rua. Rico e Lou se beijam. Jonathan se surpreende quando Leonardo avisa que não tem mais interesse na fórmula. Gustavo questiona Danilo sobre os documentos que estavam com Baby. Alfredo leva Olívia para conhecer seus filhos. Danilo se surpreende quando Pat e Moa avisam que não irão entregar a fórmula para ele. Rebeca é sequestrada, e Danilo fica apavorado. Anita procura Martha na mansão.

Capítulo 78 - Sábado, 27 de agosto

Martha se espanta com Anita em sua casa. Danilo culpa Pat e Moa pelo sequestro de Rebeca. Martha leva Anita para falar com Leonardo. Moa e Danilo tentam encontrar Rebeca. Leonardo expulsa Anita de seu quarto e tem um surto no dia de seu casamento com Regina. Bob desiste de ir ao casamento e vai para a casa de Andréa. Rico e Lou namoram na Coragem.com. Ítalo entrega a pasta com a fórmula a Pat. Lou e Rico têm a primeira noite de amor. Martha se desespera ao saber que Leonardo não saiu de casa e avisa a Regina. Convidados na igreja impacientes com o atraso dos noivos. Jéssica conduz Regina até a porta da igreja e ela manda voltar para buscar Leonardo em casa. Moa, Pat, Ítalo e Danilo vão até o local do encontro com a fórmula em troca da liberdade de Rebeca.