Cara e Coragem: resumo da novela de 12 a 17 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Rebeca não aceita que Danilo contrate um detetive para procurar sua mãe

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 09h48

Capítulo 91 - Segunda-feira, 12 de setembro

Alfredo convence Pat a deixar Gui com ele por um tempo. Joca faz intriga de Alfredo para Olívia. Renan destrata Andréa Pratini na companhia de dança. Ítalo decide revelar a Pat e Moa um pouco sobre sua vida pessoal e fala sobre a empresa de segurança da informação que possui. Jarbas fotografa os extratos de Ítalo sobre a mesa de Marcela. Danilo procura Jonathan para saber da modificação da fórmula. Andréa sente falta de Moa. Pat não gosta de saber que Alfredo deixou Gui na casa de Milton. Jonathan encontra Anita no samba. Bob fica constrangido quando Andréa o chama para tirar uma foto com Olívia. Armandinho flagra Ítalo na casa de Jonathan.

Capítulo 92 - Terça-feira, 13 de setembro

Ítalo pede para Armandinho não comentar com Jonathan sobre sua invasão no apartamento. Andréa faz uma foto com Bob e Olívia juntos. Rebeca fala para Danilo que quer procurar seus pais biológicos. Dalva conta que seu carro foi achado carbonizado, e Anita se preocupa. Anita avisa Jéssica que elas precisam encontrar as placas do carro de Dalva. Paulo descobre como Ítalo ficou rico e conta para Marcela. Lou procura Kaká para saber o que tem na sala de inteligência. Martha conhece Caio, um falso empresário contratado por Regina para seduzir a sogra. Jéssica encontra uma das placas do carro de Dalva.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 14 de setembro

Anita afirma a Jéssica que não pode contar para Ítalo sobre as placas. Kaká tenta convencer Lou a sair da Coragem.com. Andréa revela que exigiu a presença de Pat como sua dublê, e Hugo estranha a atitude. Andréa apresenta Bob para Moa. Bob fica tenso ao ser apresentado para Pat que acredita já ter visto o empresário antes. Bob alerta Danilo sobre a dublê e Olívia. Rebeca pensa em ir até o abrigo onde cresceu. Sossô conta para Gui que Pat e Moa se beijaram antes da separação dos pais, e o menino questiona Alfredo. Regina revela para Leo seu plano para afastar Martha da presidência. Moa vê Rebeca dormindo com Chiquinho e encontra um panfleto do abrigo. Lou decide conversar com Pat sobre Joca.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 15 de setembro

Lou pensa em contar a verdade sobre Joca para Pat, mas desiste. Moa se preocupa com Rebeca. Leonardo afirma a Regina que não quer ver Martha sofrer. Martha pede para Luana pesquisar sobre Caio nas redes sociais. Pat leva Lou até a sala de inteligência. Danilo proíbe Duarte de sair de casa. Ísis desmaia durante um ensaio, deixando todos preocupados. A fechadura biométrica é instalada no laboratório, para a satisfação de Jonathan. Alfredo leva Gui para conversar com Pat e Moa. Rebeca chega ao abrigo onde cresceu.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 16 de setembro

Rebeca não consegue ficar muito tempo no abrigo. Chiquinho tem um pressentimento e pede para falar com a mãe. Gui aceita o namoro de Pat e Moa. Regina explica por que Martha não encontrou nada sobre as redes sociais de Caio e sugere que eles se encontrem. Danilo propõe colocar um detetive para encontrar a mãe de Rebeca. Paulo e Marcela se beijam. Bob encontra Olívia na companhia de dança. Danilo deixa Bob de castigo. Regina instrui Caio a fazer Martha se apaixonar por ele. Jéssica pergunta porque Anita quer se aproximar da família de Clarice. Lou aparece no café da manhã na casa de Pat e provoca Joca.

Capítulo 96 - Sábado, 17 de setembro

Joca se preocupa com Lou e se entristece quando Alfredo fala entusiasmado de Olívia. Caio pede dinheiro para Regina. Leonardo manda Margareth se apressar para descobrir a alteração da fórmula. Lou revela a Rico que Joca é seu pai. Rebeca não aceita que Danilo contrate um detetive para procurar sua mãe. Pat e Moa comemoram o sucesso do café da manhã em família e da harmonia com as crianças. Ísis se preocupa quando o resultado de seu exame é normal. Armandinho entra na sala de inteligência e vê o organograma na parede. Ítalo estranha que Dagmar esteja morando com Regina. Ísis compra um teste de gravidez. Uma servente do abrigo reconhece Rebeca.