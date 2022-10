Cara e Coragem: resumo da novela de 10 a 15 de outubro

Nos próximos capítulos de Cara e Coragem, Leonardo se retrai ao lembrar que foi o responsável pela morte de Clarice

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 12h24

Capítulo 115 - segunda-feira, 10

Pat e Moa tentam consolar Ítalo, que fica abalado com as descobertas sobre Clarice. Dalva marca um encontro com Anita. Duarte planeja ir à estreia da peça de Andréa sem ser descoberto. Armandinho encontra Margareth no bar. Fernanda afirma a Célia que deseja que Rebeca seja sua irmã. Milton flerta com Nadir, e Pat percebe o carinho entre os dois. Moa é substituído em todos os trabalhos da agência. Andréa e Hugo se surpreendem ao verem que todos os ingressos da estreia foram vendidos. Leonardo desiste de ir à delegacia prestar depoimento, e Regina tenta falar com o marido. Ítalo questiona Gustavo sobre o suposto romance com Clarice e a discussão na noite em que ela morreu.

Capítulo 116 - terça-feira, 11

Gustavo esclarece para Ítalo sobre sua relação com Clarice. Pat aconselha Alfredo a dar uma chance para seu romance com Olívia. Moa treina com Kaká Bezerra. Caio convence Martha a viajar com ele e antecipar a posse de Leonardo como presidente da SG. Joca surpreende Olívia com um beijo, e Lou fica furiosa. Anita revela a Dalva que está tentando descobrir quem matou Clarice. Gustavo pede emprestado o apartamento que Bob tem fora país e Duarte fica tenso. Martha conta para Regina que antecipará a posse de Leonardo como presidente da SG. Leonardo chega com um advogado para depor e surpreende Marcela e Paulo. Ítalo queima fotos de Clarice e avisa a Pat e Moa que eles denunciarão Gustavo.

Capítulo 117 - quarta-feira, 12

Pat e Moa não concordam com a decisão de Ítalo de denunciar Gustavo. Paulo e Marcela interrogam Leonardo. Gustavo revela a Bob que pode ser apontado como suspeito do assassinato de Clarisse. Ítalo afirma a Pat e Moa que seu luto por Clarice acabou. Marcela estranha um comentário no depoimento de Leonardo. Teca deixa Joca ficar em sua casa, e Lou se incomoda. Danilo tenta esconder a satisfação ao saber do caso entre Gustavo e Clarice. Pat e Moa mostram para Rico o vídeo de Gustavo com Clarice. Moa é escalado para substituir Rico no comercial. Ítalo decide se entregar ao seu relacionamento com Anita. Gustavo questiona Teca sobre Joca ao vê-lo em sua casa. Danilo avisa a Regina e Leonardo que existe uma pessoa que eles podem culpar pela morte de Clarice.

Capítulo 118 - quinta-feira, 13

Leonardo não gosta da ideia de culpar Gustavo pela morte de Clarice. Armandinho consegue a confissão de Margareth, que conta sobre seu desejo de liderar o laboratório da SG. Luana compra roupas para Clarice e encontra com Regina por acaso na mesma loja. Rico confessa a Pat e Moa que não quer entregar o vídeo de Gustavo para a polícia, e que pretende contar a verdade para Teca. Paulo desconfia quando o perito do caso de Clarice pede demissão. Margareth conta para Jonathan que conseguiu reproduzir a alteração na fórmula de magnésio. Martha passa a presidência da SG para Leonardo, e Regina comemora. Jonathan reclama da decisão de Martha na SG. Regina e Danilo brindam pela conquista da presidência, e Leonardo se retrai ao lembrar que foi o responsável pela morte de Clarice.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 14

Regina repreende Leonardo por seu sentimento de culpa. Gustavo revela a Teca o seu romance com Clarice e manda Rico entregar o vídeo para a polícia. Paulo decide investigar o paradeiro das testemunhas do caso de Clarice. Leonardo diz a Jonathan que deseja que ele retome a pesquisa de magnésio. Rebeca, Célia e Fernanda fazem o exame de DNA. Teca expulsa Gustavo de casa. Rico entrega o vídeo para Paulo e Marcela. Teca revela a Martha que Gustavo teve um caso com Clarice. Um homem ouve a conversa de Rico com Lou e escreve a manchete para uma reportagem. Caio exige o pagamento pelo trabalho com Martha. Danilo mostra para Regina e Leonardo que a notícia do envolvimento de Gustavo no caso de Clarice vazou para a imprensa, e ressalta que essa é a chance de o usarem como culpado.

Capítulo 120 - sábado, 15

Danilo conta para Regina sua ideia para criar as provas que incriminam Gustavo. Jarbas faz um levantamento para Paulo sobre as pessoas que estavam na Lagoa quando acharam o corpo de Clarice. Moa decide fazer uma surpresa para Pat. Regina fala para Leonardo que Danilo já sabe como culpar Gustavo pelo assassinato de Clarice. Andréa fala para Hugo que mandou um convite exclusivo para Moa assistir à sua estreia. Marcela pede a prisão preventiva de Gustavo. Hugo ajuda Bob a entrar escondido no teatro. Enzo chega para a estreia da peça de Andréa e segue para o local indicado pelo funcionário. Sossô passa mal, e Alfredo a leva para o hospital. Um dos novos funcionários da padaria observa Milton ir embora com Nadir. Anita mostra para Ítalo o broche que Clarice estava usando no dia em que morreu.