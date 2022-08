Cara e Coragem: resumo da novela de 08 a 13 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Pat conta para Moa que se separou de Alfredo

Capítulo 61 - Segunda-feira, 8 de agosto

Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Pat e Moa interrogam Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no galpão da Coragem.com. Olívia procura Duarte pela companhia para apresentá-lo a Andréa Pratini. Ítalo, Pat e Moa decidem o que fazer com Baby depois de descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atropelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda. Renan exige que Lou more com ele. Pat pede para conversar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de Pat e fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia de dança porque não consegue conciliar a função de faz-tudo com os compromissos de Bob Wright. Ele também não quer ser descoberto por Andréa e resolve investir em conquistar a atriz. Alfredo desconfia do jeito como Pat o trata quando chega em casa. Andréa descobre que o juiz da audiência de guarda de Chiquinho é seu amigo. Pat pede a separação para Alfredo.

Capítulo 62 - Terça-feira, 9 de agosto

Alfredo tenta conversar com Pat e fica desolado. Alfredo pressiona, mas Pat desconversa quando ele pergunta se o motivo da separação é Moa. Lou comunica a Olívia que irá morar com Renan. Nadir avisa a Pat que Joca não dormiu em casa, e Alfredo sai para procurar o sogro. Lou atende um telefonema de Ísis na casa de Renan e fica intrigada. Joca inventa uma desculpa para justificar o seu sumiço, e Alfredo desconfia. Duarte diz para Jéssica que quer casar com Andréa Pratini, Jonathan entrega alguns resultados da fórmula secreta para Leonardo. Alfredo decide sair de casa e pede abrigo a Milton, em Paquetá. Armandinho pede dinheiro para Rebeca. Pat recebe Leonardo e Regina na Coragem.com e fica desconfiada da presença da dupla no galpão. Jonathan vê Anita com Ítalo.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 10 de agosto

Jonathan desiste de seu encontro com Anita. Marcinha vê Renan aos beijos com Ísis em um local escondido e fica chocada. Regina reconhece Kaká Bezerra, e Leonardo fica enciumado. Regina e Kaká foram namorados na adolescência. Ítalo acredita que Danilo está envolvido na morte de Clarice. Moa conta que Andréa pode ajudar no processo de guarda de Chiquinho, e Pat finge animação. Danilo encontra a escuta que Ítalo colocou em seu escritório. Andréa comenta com Ricardo sobre seu ótimo relacionamento com Moa e Chiquinho. Rebeca segue Danilo. Pat conta para Moa que se separou de Alfredo.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 11 de agosto

Moa fica inconformado quando Pat diz que não quer ficar com ele. Ítalo e Anita trocam olhares. Andréa chega à casa de Moa, e Pat vai embora. Rebeca vê Baby entrar no carro de Danilo. Alfredo observa Olívia e faz um desenho da mãe de Lou sem que ela perceba em Paquetá. Moa insiste que Pat responda por que terminou seu casamento. Renan deixa Lou trancada em casa e sem celular de propósito. Leonardo pede para Regina usar Kaká para espionar Pat e Moa. Jonathan pede para que Ítalo, Pat e Moa devolvam para ele a pasta com toda a documentação da fórmula que descobriu. Lou tenta sair do apartamento de Renan pela janela, mas não percebe que parte do concreto da marquise está solta.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 12 de agosto

Lou grita por ajuda e consegue sair do apartamento de Renan. Rico estranha o atraso de Lou. Enzo percebe um clima entre Olívia e Alfredo na padaria de Milton. Rico acredita que foi Renan quem prendeu Lou em casa. Pat, Moa e Ítalo não entregam a fórmula para Jonathan. Danilo confessa a Rebeca que possui negócios ilícitos. Jonathan pede Anita em namoro. Alfredo conta para Milton que se separou de Pat. Anita e Marcia comentam sobre clima entre Lucas e Jéssica. Lou ameaça se afastar de Rico se ele continuar implicando com Renan. Lucas convida Jéssica para sair com ele. Renan faz Lou acreditar que é a culpada pelo sumiço de sua chave e de seu celular. Rico leva Marcinha para um almoço na casa dos pais e a apresenta para Teca e Gustavo. Pat percebe que está sendo seguida.

Capítulo 66 - Sábado, 13 de agosto

Pat descobre que as pessoas a seguiam a mando de Ítalo. Moa questiona Rebeca sobre Danilo. Pat reage enciumada ao ver Moa beijar Andréa. Olívia marca um encontro com Alfredo. Regina descobre que a Coragem.com tem um cofre e conta para Leonardo. Lou questiona Marcinha sobre Rico e pergunta a bailarina se os dois estão juntos. Pat impede Lou de ir embora do almoço na casa de Rico por causa de ciúmes de Renan. Marcela e Paulo recebem a namorada de Baby na delegacia, que relata o seu desaparecimento. Rebeca descobre que Danilo mentiu novamente para ela. Pat vai com Ítalo encontrar Dalva. Anita aparece com Jonathan no bar e o apresenta para Pat e Ítalo como seu namorado. Os dois ficam chocados.