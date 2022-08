Cara e Coragem: resumo da novela de 01 a 06 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Moa se desespera ao ver Pat desacordada e caída no chão após explosão

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 10h45

Capítulo 55 - Segunda-feira, 1 de agosto

Moa passa mal ao ver que Yeva está morta, e Pat o ampara. A delegada Marcela e o investigador Paulo vão ao local do tiroteio. Pat e Moa afirmam, em seus depoimentos, que o grupo que quer a fórmula de Clarice está envolvido com a morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a reatar com Moa. Leonardo leva Dagmar para a sua festa de noivado com Regina. Pat conta para Alfredo o que aconteceu com Yeva. Danilo acusa Moa de ter invadido seu apartamento, e Rebeca se surpreende. Pat decide ficar na casa de Adélia com a família. Anita fica chocada ao ver que Dalva ainda está com o carro que ela emprestou para Anita na noite em que Clarice morreu.

Capítulo 56 - Terça-feira, 2 de agosto

Anita se recusa a entrar no carro de Dalva e a amiga fica sem entender nada. Moa se aconselha com Adélia. Regina humilha Dagmar. Pat chama Alfredo de Moa e deixa o marido enciumado. Andréa conhece Bob Wright, e os dois demonstram interesse um pelo outro. Anita pede ajuda a Jéssica para sumir com o carro que usou na noite em que Clarice morreu. Dalva, Cleide e Margareth decidem vender a Êxito. Kaká pede indicação de um coordenador de dublês para Armandinho. Ítalo reconhece a voz de Baby conversando com Danilo na gravação. Moa chega com Chiquinho à casa de Adélia, e Alfredo se incomoda. Anita explica a Jéssica o plano de como vai se livrar do carro de Dalva.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 3 de agosto

Pat se despede de Alfredo e vai embora com Moa. Anita e Jéssica limpam as digitais do carro de Dalva. A delegada Marcela informa Martha sobre a reabertura do caso de Clarice. O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. Anita afirma a Jéssica que não contará o que aconteceu na noite em que Clarice morreu. Joca se une a Olívia para afastar Lou da Coragem.com. Anita inventa para Dalva uma mentira para justificar o sumiço do carro. Teca vê Bob e Jéssica juntos e pensa que os dois são um casal. Rebeca afirma que Pat está apaixonada por Moa. Rico encontra Lou na Coragem.com e se surpreende ao ver que ela também dormirá no galpão. Moa conversa com Andréa. Alfredo flagra Pat com a foto de Moa nas mãos.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 4 de agosto

Pat desconversa quando Alfredo a questiona sobre a foto de Moa. Ítalo pensa em uma forma de confirmar se Baby é mesmo informante de Danilo. Moa e Andréa reatam o namoro. Lou não consegue contar para Rico sobre sua relação com Pat. Nadir ouve Joca ao telefone com Olívia e fica cismada. Jonathan coloca sua caixinha de lembranças no lugar da que está na casa de Anita. Andréa recebe flores de Bob. Danilo manda seu capanga ir até a Coragem.com. Ítalo dá uma informação falsa para Baby sobre Pat e Moa. Armandinho tenta falar com suas ex-mulheres. Ítalo se preocupa ao ver Baby olhando para Pat e Moa. Dagmar avisa a Anita que Regina quer falar com ela.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 5 de agosto

Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de Regina e Leo e confessa que mentiu no depoimento a pedido da filha. Anita afirma a Dagmar que não é amiga de Regina. Ítalo confirma que Baby é informante de Danilo. Armandinho não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide. Rico não gosta de saber que Lou vai dormir na casa de Renan. Os capangas de Danilo colocam um explosivo no carro de Pat. A delegada Marcela procura Jonathan na SG. Ítalo apresenta um amigo hacker para Pat e Moa e conta que Baby é informante de Danilo. Leonardo garante a Regina que não se casará com ela. Marcela questiona Jonathan sobre a pesquisa da fórmula a base magnésio. Os explosivos no carro de Pat detonam no momento em que ela aciona o controle do veículo.

Capítulo 60 - Sábado, 6 de agosto

Moa se desespera ao ver Pat desacordada e caída no chão. O amigo de Ítalo também se fere após a explosão e é levado às pressas para o hospital. Pat tenta se declarar para Moa, mas Rico interrompe sem querer o clima entre os dois. Danilo conta sobre o atentado contra Pat e Moa, e Leonardo fica nervoso. Um policial avisa a Paulo e Marcela sobre o incidente com o carro de Pat. Andrea Pratini procura Olivia na academia e Duarte em pânico se esconde para não ser reconhecido. Ítalo acredita que Danilo seja o responsável pelo atentado contra Pat e pensa em procurar Jonathan. Leonardo entra em surto, e Regina cuida do rapaz. Ítalo abre a caixa de Clarice na casa de Jonathan. Jonathan afirma a Ítalo que vai adiantar a fórmula falsa. Pat e Moa confrontam Baby. Ítalo vai ao brechó falar com Dalva e se surpreende ao ver Anita no local. Ítalo fica em choque.