Cara a cara, Isadora pressiona Davi em 'Além da Ilusão'

Cara a cara, Isadora pressiona o mágico Davi na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 12h16

A real identidade do mocinho da novela de época Além da Ilusão está prestes a ser descoberta na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Isadora (Larissa Manoela) pressionará Davi/Rafael (Rafael Vitti) sobre a vida e o passado dele.

Curiosa em saber um pouco mais da trajetória e da intimidade do mágico, a jovem irá encará-lo frente a frente, deixando o rapaz com medo no folhetim da TV Globo.

Interrogatório em jantar

O ilusionista que fugiu da cadeia vai se apavorar ao ser interrogado pela mocinha, que organizará até mesmo um jantar para saber mais dele. "Quem é você?", questionará a modista Isadora na novela das seis horas.