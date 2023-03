Camila Queiroz relembra momento difícil com sua primeira protagonista: 'Cruel'

Em 2017, Camila Queiroz protagonizava a novela Pega Pega e enfrentou turbilhão na vida pessoal

Prestes a estrear como protagonista da próxima novela das 18h, Amor Perfeito, a atriz Camila Queiroz (29) relembrou os momentos difíceis que viveu no ano de 2017, enquanto protagonizava Pega Pega, folhetim das 19h da Globo. Em coletiva de imprensa, da qual a CARAS Brasil participou, a atriz falou sobre a perda do pai e a dificuldade em receber críticas pela personagem na internet. "Cruel."

"Quando fiz Pega Pega, eu perdi meu pai na primeira semana de gravação. E ali meu emocional acabou, me vi em uma situação extremamente vulnerável e frágil, tendo que lidar com uma reestruturação familiar, com uma recente fama, com uma protagonista, um sotaque carioca, um universo totalmente diferente", contou Camila Queiroz sobre seu pai, Sérgio Queiroz, morto aos 53 anos.

"Eu enterrei meu pai no domingo e na terça eu estava gravando a cena em que o meu avô [Marcos Caruso] infartava e eu levava ele na maca. Naquela novela eu fui bastante criticada, e aquilo me doía profundamente porque eu achava que eu estava dando o meu melhor. Eu olho para trás com mais compaixão por mim", completou ela, falando sobre um dos momentos mais difíceis da trama.

A atriz conta que, apesar de gostar de se ver em trabalhos nas telinhas e principalmente de mudar para novos personagens, é sempre muito crítica com sua própria performance nas telas, muitas vezes até antecipando o que os internautas e telespectadores podem reprovar. "A internet é maravilhosa, mas é muito cruel quando ela quer", completou.

CAMILA QUEIROZ FALA SOBRE TRAJETÓRIA E LIGAÇÃO COM A ARTE

Antes de viver Marê nas telinhas, Camila Queiroz ressalta ter vivido um caminho com muitas lutas. A atriz conta que veio de uma família humilde, que morava em um conjunto habitacional e tinha suas raízes trabalhando nas roças do interior. No entanto, ela diz que sempre soube do desejo de ser artista, já que amava música, dança e teatro, antes mesmo de desfilar.

"Sempre quis ser artista, não só atriz. Comecei a minha conexão com a arte na dança, eu era dançarina de hip hop e tocava bateria, gosto muito de música. Depois, com 10 anos, escrevi minha primeira peça de teatro sem nunca ter ido ao teatro. Eu tinha uma vizinha que estudava e me contava como era, e baseado na experiência dela eu criei a minha própria peça, só que eu era a diretora", conta.

"Aí eu comecei a criar concursos de miss na minha rua, só que eu era a apresentadora, não a miss. Eu não quero me limitar à atuação. Quero cantar, dançar, estar pronta para um musical ou um filme de ação", completa a atriz, que ainda fala sobre as críticas que já recebeu. "Só a gente sabe o quanto a gente rala, estuda e se dedica para ler uma coisa que dói, claro que dói."

Hoje, casada com o ator Klebber Toledo (36), ela também fala sobre o futuro e a possibilidade de ter filhos. "Estou em um momento muito importante da minha carreira. Também entendo que o público queira ver um filho nosso, eu também entendo gente, com a beleza daquele homem... Imagina ver um 'klebinho'. Entendo a curiosidade e a vontade, mas não é agora e não sei dizer quando será, temos muitos projetos aí pela frente."