Camila Morgado volta às novelas em 'Pantanal': ''Paixão pelo José Leôncio''

Em coletiva, atriz Camila Morgado fala sobre a Irma, sua personagem na próxima novela das nove da TV Globo, 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 10h00

Longe das novelas desde 2019, ano em que participou de Malhação: Vidas Brasileiras, a atriz Camila Morgado (46) retornará em breve para o horário nobre na nova versão de Pantanal.

Durante mais uma coletiva de imprensa da próxima novela das nove da Globo, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 23, a artista comentou sobre o retorno dela para os folhetins.

"Chego na novela para dar continuidade a outra atriz que já fazia a Irma, o que dá uma certa insegurança. Mas isso é bom, pois no nosso trabalho não temos nunca a certeza de nada. Assim que cheguei na novela para gravar, vi um pouco mais das nuances da personagem. Acredito que a Irma irá nutrir uma paixão pelo José Leôncio durante a novela toda", adiantou ela que estará na segunda fase da trama.

Na obra rural, a famosa interpretará a personagem Irma Braga, vivida pela atriz Malu Rodrigues (28) na primeira fase da história que será baseada na obra do escritor Benedito Ruy Barbosa (90).

"As irmãs Irma e Madeleine não vivem de certezas. Elas se amam, se odeiam, gostam do mesmo homem, e essa relação, bem de irmãs mesmo, vai se construindo e reconstruindo aos poucos", completou Camila citando a personagem de Karine Telles (43), que será sua irmã na novela.

Apesar das dificuldades de chegar na locação, Camila Morgado comentou do impacto que o Pantanal causou nela durante as gravações externas. "Para mim, no Pantanal, o que mais me impressionou foi a quantidade de pássaros. Nem para falar no telefone a gente conseguia direito... Ate gravei isso. A quantidade de aves na árvore era tamanha, que o som não acontecia. É um lugar mágico!", falou a atriz.

Em Pantanal, novela originalmente exibida pela extinta TV Manchete em 1990, Irma é uma mulher que tem uma vida sem grandes emoções. Primogênita da família Novaes, é criada com extrema rigidez pela mãe, Mariana (Selma Egrei), sem liberdade e direitos próprios. Na vida adulta, adota uma postura mais pacata, instrospectiva e infeliz, sem conseguir lutar pelos próprios desejos.

"A vida da Irma vai mudar completamente ao longo da trama!", disse Camila Morgado que esteve nos últimos anos na série policial Bom Dia, Verônica, sucesso no catálogo da Netflix.

Baseado na obra de Benedito Ruy Barbosa e adaptado por Bruno Luperi, o remake de Pantanal ocupará o lugar de Um Lugar ao Sol na faixa das 21 horas da TV Globo. Com estreia marcada para o dia 28 de março, a famosa trama rural terá a direção artística de Rogério Gomes.