Buscas sobre a novela Pantanal aumentam na internet

Remake da novela Pantanal registra 22 milhões de visualizações na internet e as buscas por Tenório (Murilo Benício) cresceram 32% nos últimos dias

O remake da novela Pantanal, da Globo, é um sucesso de público e crítica e isso se reflete na internet. A trama é assunto em todas as redes sociais e cresce a cada dia nas buscas na internet. De acordo com levantamento da Taboola, líder global em recomendações de conteúdo na web aberta, a história soma mais de 22 milhões de buscas nos últimos 90 dias e as buscas marcaram um aumento de 13% nos últimos 45 dias.

O levantamento ainda mostrou que alguns personagens também se destacaram nos últimos dias. O personagem Tenório (Murilo Benício) teve um aumento de 32% nos últimos 45 dias, totalizando 4.2 milhões de buscas. Logo depois, Guta (Julia Dalavia) teve 4 milhões de buscas, sendo 42% maior nas últimas semanas.

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) tiveram 3.3 milhões e 2.9 milhões de buscas, respectivamente. José Leôncio atingiu 2.9 milhões de pesquisas, enquanto Tadeu (José Loreto) conquistou 2.2 milhões de pesquisas, empatando com José Lucas (Irandhir Santos).

Tenório descobre a morte do filho na novela Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Roberto (Cauê Campos) vai morrer afogado após sair de barco com o pistoleiro contratado por seu pai. Ao voltar para a fazenda, o pistoleiro diz que Roberto foi puxado para o fundo do rio por uma sucuri e deixa Tenório desesperado. Junto com Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana), ele sai de barco para procurar Roberto e fica desesperado. “Ele não pode ter levado o meu filho embora de mim... Não pode”, diz Tenório, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Eles tentam encontrar o corpo de Roberto, mas sem sucesso. Então, Tenório dá um berro de dor no meio do rio. “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Volta para casa, Roberto... Volta para mim, filho”, declara ele, que tenta se afogar, mas é impedido pelos outros filhos.

