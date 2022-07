Bella Chiang, a Song de Poliana Moça, conta os bastidores do trabalho na TV

Atriz da novela Poliana Moça, Bella Chiang comemora o sucesso de sua personagem na trama do SBT

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 18h43

A atriz Bella Chiang (15), que interpreta a Song na novela Poliana Moça, do SBT, está radiante com seu trabalho na TV. Ela foi descoberta para o mundo artístico quando tinha 3 anos de idade por uma produtora de moda e se tornou modelo mirim em vários editoriais para revistas. Pouco depois, aos 6 anos, ela começou a fazer aulas de teatro. Com isso, ela teve a oportunidade de entrar para o elenco da série Escola de Gênios, do Gloob, e agora está no elenco de Poliana Moça.

"Está sendo incrível fazer a novela! Até porque eu nunca tinha vivido a magia de ver uma escola dentro de um estúdio! Todos me receberam muito bem e me sinto ótima a partir do momento que entro no set! A produção nos trata com muito carinho sempre! Me sinto muito acolhida", disse ela.

Na trama, ela interpreta Song e contou mais sobre sua personagem. "Eu tô muito feliz em ter dado vida a essa personagem que tem uma personalidade super forte, que ela gosta mais de observar do que falar, mas ela também não perde nenhuma oportunidade de dar uma pontada em alguém, de mandar sim uma grosseria, mas ela tem uma humanidade, ela tá gostando de um menino, ela tem um crush com o menino, todo mundo sabe que é o Luidi e quem sabe ele vai transformar ela um pouco, ou o jogo vai virar, ou não vai dá certo, muitas possibilidades... Mas a Song tem uma personalidade muito forte, ela tem um humor meio duvidoso, não dá pra saber que lado da história ela tá, ela é meio que o isqueiro que fica ali, só colocando fogo em todo mundo, pra todo mundo brigar entre si... Ela gosta muito de dançar, é muito competitiva, que não aceita perder em nada, e ela faz de tudo pra ganhar qualquer coisa, literalmente de tudo", afirmou.

Então, ela comentou sobre como é fazer uma vilã. "Um dos meus maiores sonhos era dar vida a uma vilã, sempre admirei demais os antagonistas! Primeiro me preparei para ler os roteiros e entender como era a personalidade da minha personagem, porque eu acho que a Song é uma vilã que a gente pode encontrar na vida, pelo fato dela ser duas caras, “isqueirinho”, falsa… Então tentei me espelhar na manipulação da personagem Gabi da outra novela junto com o Roger!", afirmou.

Por fim, a atriz contou sobre a relação com os fãs. "Confesso que o público tá odiando a Song mais do que eu esperava e isso na verdade é ótimo porque é sinal de trabalho bem feito! Mas ao mesmo tempo quando a Song coloca algum personagem “de volta no lugar” o público adora! Então estão entre amor e ódio! Desde sempre eu e minha mãe interagimos com os fãs nos comentários de qualquer post! E eu sempre atualizo os marcados porque gastam muito tempo pra criar um vídeo ou montagem! Um trabalho imensooo que precisa ser notado!", declarou.