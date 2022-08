Bella Campos chora com final da novela Pantanal

Bella Campos revela que não segurou as lágrimas ao ler os capítulos finais do remake da novela Pantanal

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que não conseguiu segurar o choro ao ler os últimos capítulos da trama. A equipe já está gravando a reta final da história, que chegará ao fim em outubro. Assim, ela apareceu nos stories do Instagram com a expressão emocionada e contou a sua reação.

“Eu pago de durona e, até hoje, eu ainda não tinha chorado lendo os capítulos finais. Mas hoje eu vou gravar um final de ciclo lindo que eu já estou emocionada antes de começar. Tá acabando”, disse ela.

Logo depois, Bella Campos quebrou o clima de emoção ao aparecer em um momento descontraído nos bastidores das gravações. Com o figurino da personagem Muda, ela apareceu esquentando o seu lanche para não sair da dieta entre uma cena e outra.

A artista apareceu esquentando a sua crepioca no fogão nos bastidores de uma cena. “Agora eu sou fitness, então eu tenho que esquentar a minha crepioca no cenário para não perder a hora da dieta”, disse ela ao lado de um dos diretores da novela.

Bella Campos fala sobre os beijos em cena de novela

Recentemente, Bella Campos contou sobre o beijo técnico com o ator Guito para as cenas da novela Pantanal. "Não dá para ser um beijo de verdade senão fica babado, aí em que repetir o take, aí tem baba. Aí tem que ser uma coisa mais para câmera mesmo, sabe? O casal começou aos pouquinhos, ela vai deixando ele se aproximar, tem um selinho, depois o beijo. O público ficou muito feliz", disse ela sobre Muda e Tibério.

Então, ela refletiu sobre a sua personagem e sua primeira novela. "Assim como a Muda, também estou chegando em um lugar novo, desafiador e se encantando com esse mundo. Eu com o universo do set e ela com o Pantanal", disse ela ao site Gshow.

