Barbara Reis realiza sonho e promete impressionar com heroína na Globo: 'Sede de Justiça'

Barbara Reis contou como foi realizar o sonho de ser escalada como protagonista

Barbara Reis (33) foi escolhida para viver a protagonista na nova novela Globo, Terra e Paixão. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou como foi realizar o sonho de ser escalada em um papel tão importante e prometeu impressionar como a heroína Aline, que vai ter sede de justiça.

Guardando o segredo até o último minuto, Barbara Reis não expôs a sua contratação antes da hora, por um bom motivo. "Estrategicamente, a gente tem que guardar os segredos para criar essa expectativa sobre o que é e sobre quem vai ser. Todo mundo tem essa curiosidade de saber quem vai ser a próxima heroína do horário nobre. Mas é sempre por um bom motivo, sempre para tornar, de forma estratégica, o produto mais interessante para quem quer assistir. A gente causa um mistério construtivo para o trabalho", explicou a atriz.

"A ficha começou a cair quando eu comecei a levantar voo no avião, indo para o Mato Grosso do Sul, porque até então eu estava tratando como um trabalho como outro que eu já venho fazendo. Mas quando o avião levantou, eu senti o coração tremer e falei: 'Caraca, realmente está acontecendo'. Foi uma emoção muito genuína e verdadeira. Realmente, pensar que tudo aquilo que a gente sempre batalhou, conquistou, para poder chegar em algum lugar, está se realizando", compartilhou Barbara Reis, que é escalada pela primeira vez como protagonista de uma novela da Globo.

Compartilhando características com sua personagem, Barbara Reis deu pistas sobre o que esperar de Aline, mas garantiu que só vendo Terra e Paixão para saber. "A Aline é uma heroína clássica, ela abdica até dos próprios desejos em prol de fazer algo por aquilo que ela acredita, pelo outro. Ela vem nessa sede de justiça através da força da ação, da esperança e de acreditar que quando você tem a força de vontade para realizar, a justiça sempre vai ser feita. Ela é essa mulher forte, determinada, cuja esperança é a gasolina para viver. Então Aline realmente vai trazer um pouco disso. Um pouco não, muito disso. Isso é muito meu também. É aquele ditado, a fruta nunca cai longe do pé. Eu acho que o personagem também está sempre à procura do seu intérprete. Foi uma junção perfeita, Bárbara e Aline. Vocês vão ver quando estrear", declarou.

Terra e Paixão vai substituir Travessia como novela das nove a partir de maio. O elenco da novela de Walcyr Carrasco (71) conta com nomes como Cauã Reymond (42) e Johnny Massaro (31). A trama, que está sendo gravada no Mato Grosso do Sul, promete seguir a saga de Aline, uma mulher guiada pelo amor e pela justiça, que se cruza com uma família dividida pela ambição e muitos segredos.