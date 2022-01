Bárbara quase flagra traição de Renato em 'Um Lugar ao Sol'

Furiosa, Bárbara quase flagra traição de Renato na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h02

Uma nova traição amorosa agitará em breve o núcleo central da novela Um Lugar ao Sol, em exibição na telinha.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o impostor Christian (Cauã Reymond) escapará por pouco da fúria de Bárbara (Alinne Moraes) na história.

Durante uma pulada de cerca com a mocinha Lara (Andréia Horta), o empresário será procurado pela antiga mulher que quase pegará os dois na cama do folhetim da Globo.

Seguindo os passos!

Já separada de Christian na novela das nove, a mimada Bárbara seguirá na cola do seu ex e ficará de olho em todos os passos dele, descobrindo até o novo endereço do rapaz que já estará envolvido com Lara.