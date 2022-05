Autor de Quanto Mais Vida, Melhor! Fala sobre o final da novela

Mauro Wilson, autor de Quanto Mais Vida, Melhor!, comenta sobre a missão de escolher quem será levado pela Morte: 'Não tive nenhuma dúvida'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 18h39

A novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, chega ao fim na próxima sexta-feira, 27 de maio, e o autor Mauro Wilson revelou como foi escrever o desfecho da trama. Em conversa com o Gshow, ele disse que sempre soube qual vai ser a resposta para a principal questão da trama: 'quem vai morrer no final?'. Além disso, ele garantiu que a dificuldade foi escolher quem vai ficar com quem na questão amorosa.

“Não tive nenhuma dúvida [sobre quem vai morrer]. Desde o começo saba quem ia ser a escolha da Morte. Agora, sobre quem vai ficarcom quem, tive várias dúvidas. E tudo vai ser resolve no capítulo final”, disse ele, que manteve o mistério.

Além disso, o autor deu a entender que pode ter mais um bebê nascendo no final da novela – além do bebê de Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano). “Sempre pensei que uma novela precisa ter um final feliz. E lembrando sempre: quando mais vida, ou mais uma vida, melhor!”, afirmou.

Por fim, Mauro Wilson contou como foi escrever sua primeira novela na Globo. “A experiência foi incrível! Adorei contar histórias com mais tempo. Escrever para 50 personagens, vários núcleos. A única coisa que eu lamento é não ter tido a oportunidade de trabalhar numa obra aberta, por causa da pandemia. Quando a novela estreou já tinha escrito todos os 161 capítulos”, disse ele, já que a novela foi gravada e lançada durante a pandemia de Covid-19.

A substituta de Quanto Mais Vida, Melhor! será a novela Cara e Coragem, que estreia no dia 30 de maio.