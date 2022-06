Atrizes de "Poliana Moça" comentam sobre cena musical na novela

Amanda Acosta, Luisa Bresser e Mariana Campolongo protagonizaram cena musical em "Poliana Moça"

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 16h32

Nesta última terça-feira,14, as atrizes de Poliana Moça Amanda Acosta , Luisa Bresser e Mari Campolongo protagonizaram uma cena musical emocionante na novela do SBT.

Na cena do capítulo 62 do folhetim, a pequena Chloe - interpretada por Mari - tocava o ukulele e performava a canção "O Sol" de Vitor Kley ao lado da irmã Helena - vivida por Luisa Bresser - e da mãe Euguênia, papel de Amanda.

Amanda Acosta, que interpreta a mãe das meninas, adorou o momento musical na trama! "Foi uma delícia! Cantar sempre é um grande prazer, e com essas duas lindezas e talentosas Mari e Luisa numa cena de integração da Eugênia com as filhas atravéz da música é lindo demais! Traz o lúdico e a união da Eugênia com as filhas em todos os momentos", contou a atriz para a CARAS Digital.

Para a intérprete de Helena, Luisa Bresser, dividir uma canção com sua mãe em Poliana Moça foi uma honra: "Foi muito emocionante cantar ao lado da Amanda Acosta, já era uma grande fã dela e virei mais ainda depois que a conheci. Fiquei deslumbrada com o resultado da cena", comentou.

Acosta ainda comentou sobre o futuro da relação mãe e filha com Helena na novela, e o que o público pode esperar após a cena emocionante da família. "A participação da Eugênia neste evento da escola cantando junto com a Helena, aproxima mais as duas. Helena se abre para enxergar o quão a mãe esta do seu lado, o quanto a apoia e a incentiva", revelou a atriz.

Em seu Instagram, a pequena Mari compartilhu um vídeo do ensaio para a apresentação de O Sol. "Um pouquinho deste ensaio com estas duas maravilhosas que eu amo", escreveu a atrtiz mirim na legenda.

Confira aqui o ensaio de Amanda Acosta, Luisa Bresser e Mariana Campolongo para a cena musical!