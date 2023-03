Atriz se despede de Mar do Sertão dividida e acena para o drama: 'Adoro chorar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Titina Medeiros contou que deixa Mar do Sertão dividida entre teatro e televisão

Titina Medeiros (45), a Nivalda de Mar do Sertão, se despediu da personagem na última sexta-feira, 17. Depois de meses na trama, ela deu adeus à novela assitindo o último capítulo de Mar do Sertão ao lado de seus colegas de elenco. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou que deixa a produção dividida entre teatro e televisão, acenando para o drama em novos projetos.

Com o coração apertado, Titina Medeiros compartilhou como foi a despedida de Mar do Sertão: "Você constrói uma personagem e se despede. Eu senti uma dorzinha lá dentro. Foi doído, mas ainda está sendo, porque eu estou em Natal. Já voltei para casa, e vieram 15 atores de Mar do Sertão aqui para o Rio Grande do Norte. Vamos assistir amanhã o último capítulo. Então [a despedida] ainda está sendo aos poucos. De alguns mais, de outros menos, porque eles ainda estão aqui. A gente topou ficar juntos mais uma semana, em uma viagem aqui no Rio Grande do Norte. Mas vai deixar muita saudade. Inclusive, daqui a pouco eles chegam aqui na minha casa para assistir o penúltimo capítulo na TV".

Vivendo uma vida dupla no Nordeste, a atriz de Mar do Sertão contou que experimenta o melhor dos dois mundos com a carreira dividida entre teatro e televisão."Eu tenho uma vida normalíssima, moro em Natal. Acho que isso faz também com que eu tenha uma vida mais calma, mais tranquila. Longe dos holofotes de tudo. Gosto dessa coisa de morar aqui e, de vez em quando, ir fazer TV. Eu digo que é o melhor dos dois mundos, porque também é muito bom estar aqui. Gosto de morar no Nordeste. Abriu muitos caminhos para mim aqui, sobretudo na produção teatral, no sentido de conseguir patrocínios, de conseguir verbas para montar espetáculos e envolver outros artistas daqui também", revelou Titina Medeiros .

Leia também: Equipe de Mar do Sertão descobriu casamento entre atores ao longo da novela

"Eu tento viver os dois mundos. Por isso eu não faço tanta coisa na TV, porque o teatro também demanda. Mas eu acho que viver assim é muito bom, porque um alimenta o outro", adicionou a atriz, que também está se arriscando em outras áreas, como cinema e direção teatral. "Essa semana eu estou indo para a entrega do prêmio Shell. A minha primeira direção de teatro está concorrendo em duas categorias. Isso está me deixando em um estado de felicidade tão grande", compartilhou Titina Medeiros sobre um de seus projetos.

A atriz também explicou que quer fazer um pouco de tudo quando se trata de personagens, e que pretende sair um pouco da comédia para mergulhar no drama: "Agora no filme mesmo não vou fazer um personagem que tem nada a ver com personagens cômicos. Inclusive, eu quero até bastante isso, porque, apesar de eu gostar da leveza da comédia, eu sou atriz. Eu gosto de tudo. Eu quero aprofundar no drama. Até porque eu gosto de assistir muito drama, eu adoro chorar".