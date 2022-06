Atriz explica o motivo do copo de 'limonada' de Maria Bruaca na novela Pantanal

Isabel Teixeira explica qual é a função do copo de 'limonada' que não sai da mão de Maria Bruaca nas cenas da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 15h07

A atriz Isabel Teixeira explicou um detalhe curioso sobre a personagem Maria Bruaca do remake da novela Pantanal, da Globo. Os telespectadores mais atentos já perceberam que Bruaca está sempre com um copo com um pouco de limonada quando está dentro da casa da fazenda. Porém, a atriz revelou que não é apenas limonada, é caipirinha!

A personagem usa a bebida batizada como uma válvula de escape na rotina da fazenda. Assim, Isabel Teixeira disse que teve a ideia do copo de Maria Bruaca ao ver a primeira versão da novela, exibida em 1990. Na versão original, Maria Bruaca foi interpretada por Angela Leal, que criou um momento em que a personagem fumava um cigarro para 'escapar' da rotina.

Atrizes falam sobre o copo 'batizado' de Maria Bruaca em Pantanal

A revelação foi feita durante uma conversa de Isabel Teixeira e Angela Leal no Gshow. “Tem algumas coisinhas que eu faço para você. Ela fumava, não é? E eu via que, quando você fumava, era um lugarzinho teu, era um lugarzinho escondido. Aí, eu inventei uma coisa”, disse ela, falando do copo com a limonada.

Então, Angela Leal completou a amiga: “Um golezinho? Eu já percebi. Digo: 'olha o escape dela'. Porque o cigarro era o escape, a demonstração que ela podia fugir da casinha e não ser só a Bruaca. E muita gente ali ainda não percebeu que aquela limonada está batizada”. Por fim, Isabel feliz ao ver que sua ideia foi percebida pela atriz veterana. “Eu fiz pra você”, declarou.