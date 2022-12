Atriz de 'Travessia', Isabelle Nassar faz rara aparição com o marido em show

Intérprete de Sara na novela 'Travessia', da Globo, a atriz e modelo Isabelle Nassar apareceu sorridente ao lado do marido em noite de show

Intérprete da personagem Sara na novela Travessia, da Globo, atriz e modelo Isabelle Nassar aproveitou a noite deste sábado, 17, para curtir um passeio a dois com o seu marido, o empresário Alexandre Carvalho. Os dois foram fotografados lado a lado e abraçados enquanto chegavam para assistir ao show da banda Paralamas do Sucesso em uma casa de eventos.

Para a ocasião, a musa apostou em um look curtinho e despojado. A estrela surgiu com um conjunto de top cropped e minissaia preta e combinou com uma jaqueta verde e bolsa marrom. Enquanto isso, o marido dela surgiu com um look básico de camisa preta e calça jeans com tênis branco.

Isabelle é mãe de Maria, de 11 anos. A artista é natural do Rio de Janeiro, mas foi criada em Minas Gerais. O trabalho em Travessia marcou a estreia de Isabelle Nassar em uma novela. Antes disso, ela atuou na série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Vale lembrar que Isabelle Nassar é formada em Dramaturgia e Pesquisa e também já estudou na Escola Estadual de Teatro Martins Pena e na Casa de Artes das Laranjeiras. Atualmente, ela estuda Filosofia Contemporânea. Ela já foi modelo e morou na Europa e na Ásia para trabalhar.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Nassar (@euisabellenassar)

Isabelle Nassar conta sobre sua carreira de modelo

Há pouco tempo, a atriz Isabelle Nassar contou sobre quando saiu do Brasil para trabalhar como modelo na adolescência. "Acabei indo para a China com 15, 16 anos, e eu me lembro que ficava observando as pessoas, como elas faziam as coisas, como conversavam. Eu fui escrevendo essas histórias com o passar dos anos, fui entendendo como funcionava. Eu fiquei muito tempo de Ásia, fiz China, Japão, Turquia, Hong Kong e Europa, morei muito tempo em Milão. E foi lá que comecei a fazer aulas de interpretação e filosofia", contou ela à revista Harper's Bazaar.

"Então esses sete anos em que eu morei fora do País foi trabalhando como modelo, fazendo meu pezinho de meia, mas foi também investindo um pouco nessa formação artística", acrescentou Isabelle à publicação.