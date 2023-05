Atriz de Terra e Paixão equilibra novela com faculdade de psicologia: 'Tenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Natascha Stransky celebra retorno à TV Globo e papel em Terra e Paixão

De volta às novelas da Globo, a atriz Natascha Stransky (36) celebra a oportunidade de ocupar o horário nobre da emissora e contracenar com os grandes nomes do elenco de Terra e Paixão. Porém, como ela conta em entrevista à CARAS Brasil, ela também encara o desafio de equilibrar a carreira e a faculdade de psicologia, que começou ainda na pandemia de Covid-19.

"Ontem eu fiz três provas", conta a intérprete de Sílvia em Terra e Paixão , que decidiu cursar a faculdade para ajudar no trabalho como atriz. "Está tenso [equilibrar], mas temos que dar o nosso melhor, não tem como fazer mais do que isso. Saio desse momento tentando levar as coisas de uma forma mais leve, porque a vida já é uma pressão. Mas não é fácil."

Para a artista, os últimos anos foram bastante difíceis e a afastaram um pouco da atuação, mas nunca da arte. Ela, que perdeu a mãe há seis meses, conta que durante a pandemia de Covid passou a trabalhar como produtora cultural e distribuidora de cinema para conseguir uma renda financeira e que, agora, celebra o retorno às telas da TV.

Antes de Terra e Paixão, a artista já havia atuado em novelas como Em Família e Duas Caras na Globo, e também em Caminhos do Coração, folhetim da Record. Além disso, ela esteve em séries e peças de teatro, mais recentemente tendo produzido um espetáculo online chamado Abuso e uma websérie "sapatão", como classifica, intitulada O Esconderijo.

"A arte salva, e é clichê falar isso, mas não é atoa", completa. Natascha diz que muitos caminhos em sua vida vieram por causa da escolha de ser atriz, que aconteceu ainda na infância. A atriz afirma que até sua relação com as redes sociais mudou devido ao trabalho, já que, após o sucesso de sua websérie, passou a estreitar os laços com os fãs virtualmente.

A atriz de Terra e Paixão é fã de Tony Ramos

"Faço questão de mostrar quem eu sou, como estou e falar das minhas vulnerabilidades, claro que com cuidado. O carinho que eu recebi [na época da websérie] foi fenomenal". Para o futuro, ela pretende voltar ao teatro para fazer a versão presencial de seu espetáculo online e também promete uma segunda temporada da websérie. "Esse momento chega como uma joia, como uma flor."

NATASCHA STRANSKY RELEMBRA PRIMEIRO ENCONTRO COM TONY RAMOS

Ainda durante a conversa, a atriz relembrou seu primeiro dia nos bastidores de Terra e Paixão. Natascha conta que logo que saiu do camarim pela primeira vez encontrou o ator Tony Ramos (74) que interpreta o vilão Antônio La Selva na nova trama de Walcyr Carrasco (71). "Eu paguei um mico", disse.

"Saí da caracterização e dei de cara com o Tony Ramos. Eu tremia e eu soltei um 'Tony!'. E ele ficou me olhando. Eu disse: 'Sou sua fã'. E aí ele me deu um beijinho na testa e agradeceu", relembrou a artista, que também comparou estar ao lado de grandes nomes da atuação brasileira como uma nova escola na atuação.