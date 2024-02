Atriz de América escondeu doença da família antes de morrer: 'Fez o que quis'

Em entrevista à CARAS Brasil, irmão de atriz de América falou sobre escolha da artista antes de morte

Regina Dourado, que atuou na Globo pela última vez com a novelaAmérica, que está em reprise no canal Viva, morreu em 2012 em decorrência de um câncer, aos 59 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, prévia à morte da atriz, o irmão da artista, Oscar Dourado, revelou que ela escondeu doença da família antes de morrer e falou sobre escolha: "Fez o que quis".

"Ela era uma mulher muito forte e nunca queria preocupar a família. Quando perguntávamos sobre como ela estava, ela dizia que estava bem, sempre escondia qualquer fragilidade", contou Oscar Dourado sobre a atriz de América, na época.

“A morte é decorrência da vida e ela sabia que estava abreviando a vida ao parar com o tratamento. Quando soube da situação, preferiu viver a vida com prazer e não se rendeu à covardia para viver um pouco mais”, acrescentou o irmão de Regina Dourado .

O músico fez questão de destacar a trajetória da atriz de América e celebrar sua alegria em vida: “Ela é um exemplo de força e de independência. Foi independente financeiramente, foi bem realizada profissionalmente, no teatro, na televisão, no cinema... Teve uma vida feliz como mãe, com a família. Portanto, merece muito amor e carinho neste delicado momento”. “É importante ressaltar que ela foi uma mulher fortíssima, viveu seus talentos e fez o que quis da sua vida”, completou o irmão de Regina Dourado .

