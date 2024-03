Atriz da 1ª Vale Tudo revela que pediu papel no remake

Atriz Rosane Gofman integrou o elenco da novela Vale Tudo, ela comenta sobre remake e se aceitaria participar da nova versão

A TV Globo está planejando o remake deVale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. Na última semana, começaram a noticiar que alguns atores já estariam sendo escalados para o elenco da nova versão. A veterna da TV, a atriz Rosane Gofman (66) integrou o elenco original da novela. Saiba o que ela acha sobre a adaptação da obra.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a atriz confessa que pediu para participar do remake e que adoraria integrar o elenco da nova versão. Além disso, ela reforça que foi muito feliz durante a primeira exibição da novela.

Durante a conversa, a atriz foi questionada se tem algum papel em específico que tem desejo de fazer, mas ela declara que gostaria de interpretar qualquer personagem: "As lembranças de Vale Tudo são muito boas, foi muito bom ter feito, se eu fizesse, seja qual fosse, eu iria ficar muito feliz", comenta.

Na versão original de Vale Tudo, Rosane interpretou Consuelo Soares de Lima. Na época, a atriz foi um dos destaques juntamente com a atriz Lília Cabral (66), as duas protagonizaram cenas hilárias, não é por acaso que repetiram a parceria em Tieta.

Além disso, na trama, Consuelo era secretária da diretoria da TCA, com personalidade tímida. Vivia no Catete junto com seu irmão Jarbas (Stepan Nercessian) e os dois sobrinhos Daniela (Paula Lavigne) e André (Marcello Novaes).

O último trabalho de Rosane em uma novela da TV Globo foi em 2019 com A dona do pedaço. Depois disso, ela esteve na série Central de Bicos, do Multishow e fez outros projetos no cinema e e teatro. Recentemente, a atriz fez uma apresentação com o espetáculo Eu sempre soube.

Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A informação que se tem é que o remake seria escrito por Manuela Dias. Ela ficará no lugar de Mania de Você, novela que vai substituir Renascer. A novela pretende marcar a celebração dos 60 anos da emissora.