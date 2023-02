Ator de Vai na Fé se surpreende com fãs durante Carnaval: 'Emocionante'

Depois de Vai na Fé, intérprete de Ben contou sobre fama repentina após mais de uma década na televisão

Samuel de Assis (40), intérprete de Ben em Vai na Fé, se surpreeendeu com os fãs no Carnaval deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator contou sobre as mudanças na vida pessoal desde a estreia da produção e a fama repentina após mais de uma década na televisão.

Estrela da novela da Globo Vai na Fé, o intérprete de Ben revelou um carinho tanto dele quanto dos fãs pelo personagem. "O Benjamin é muito cativante. As pessoas me chamam na rua, como se fossem muito íntimas. Elas gritam: 'Ben! Ben! Benjamin!' com muita intimidade. Querem me abraçar e dizer: 'Está muito legal! Você tem que encontrar a Sol!'. Elas torcem para ele", contou Samuel de Assis .

O ator de Vai na Fé, que já interpretou Paulinho da Viola (80) na televisão, contou que ficaria honradíssimo em participar de alguma produção em comemoração aos 80 anos do cantor, mas que ainda não recebeu nenhuma proposta. Apesar de já ter uma longa história na frente das câmeras, Samuel de Assis contou que o recente reconhecimento está sendo muito emocionante.

"Eu não esperava que ia ter tanto reconhecimento da galera, me parando para falar da novela e do trabalho. Estou duplamente emocionado", contou o ator, que já estava tocado pelas apresentações do Carnaval . Sobre a experiência, ele também acrescentou: "Eu estou muito feliz, está gostoso".

VOLTA AO CARNAVAL

Samuel de Assis, que não pisava na Sapucaí desde 2009, contou sobre a experiência de assistir pela primeira vez aos desfiles de Carnaval : "Desfilei na Salgueiro em 2009 e fui campeão. Depois de lá nunca mais desfilei, nem assisti. Então é meu primeiro ano aqui e estou emocionadíssimo esses dias todos", contou o ator, que passou as noites de sábado, domingo e segunda-feira no sambódromo.

"Eu chorei vendo a Salgueiro passar, chorei vendo Mangueira, estava todo chorão ontem", contou o ator, que ficou emocionado com o espetáculo. "Carnaval é coisa muito séria. Eu sou aquela pessoa que um mês antes já está com as fantasias, acorda cedo, vai no bloquinho o dia inteiro e vem para a Sapucaí de noite. Por isso que eu estou com essa voz", contou Samuel de Assis, que estava rouco durante a entrevista.