Ator de 'Vai na Fé', Samuel Assis é vítima de golpe em aplicativo de namoro

Ator Samuel de Assis teve sua identidade roubada e desabafoi sobre o caso

Recentemente, Samuel de Assis enfrentou uma situação desagradável ao se tornar vítima de um golpe online. Isso porque alguém criou um perfil falso no Tinder usando seu nome e foto. Rapidamente, o artista fez questão de esclarecer a situação em suas redes sociais e alertar seus seguidores.

Durante entrevista à coluna do Adriel Marques, do'Em Off', ele contou sobre o problema que enfrentou com o uso indevido de sua identidade: “Eu vi um monte de gente me mandando: ‘Samuel, o que é isso? Quem é? Como assim’. Eu falei: ‘Que isso, gente!’. Eu recebi de cinco pessoas diferentes esse perfil [de aplicativo]. Eu coloquei nas redes sociais e falei: ‘Gente, acho que se marcarem um encontro vão se decepcionar’. Ou não, vão ficar mais felizes né? Vai que é alguém mais incrível que eu (risos)”.

Sucesso de 'Vai na Fé'

O ator foi questionado se já esperava que a novela 'Vai na Fé' seria tamanho sucesso e ele confirmou. “Eu tinha esperança disso sim! Até pela temática e ser uma novela cheia de representatividade. De fato, superou todas as expectativas. O sucesso está uma delícia, gostoso demais! É bom fazer uma coisa boa, de uma relevância imensa e importante para o Brasil hoje. Estou adorando!”.