Ator de Travessia entrega bastidores para mergulhar em personagem assexual: 'Vi relatos'

Ator de Travessia já acumula diversas novelas na carreira e interpreta pela primeira vez um personagem assexual

Guilherme Cabral (18), ator de Travessia, curtiu o Carnaval pela primeira vez nesse ano, no Camarote CARAS. Com apenas 18 anos, o jovem já acumula diversas novelas na carreira e interpreta pela primeira vez um personagem assexual. Em entrevista à CARAS Brasil, ele entregou os bastidores para mergulhar no personagem de Rudá, de Travessia, e compartilhou que sonha alto quanto ao seu futuro.

"É um personagem bem complexo. Eu não sabia sobre os assexuais antes de entrar na novela, eu pesquisei bastante na internet, li muito sobre e vi relatos de pessoas que são assexuais, como era a infância e a adolescência, principalmente, porque Rudá é um menino adolescente e está se descobrindo nesse mundo. Ele vê a tia namorando, vê a mãe casando cinco vezes e ele não se entende", explicou o ator de Travessia.

Guilherme Cabral , que já lida com a fama como um profissional de longa data, tem sua tática para se preservar de comentários negativos das redes sociais. "Eu evito muito ler críticas sobre mim, evito a internet, o Twitter e essas paradas. Mas, com pessoas que eu conheço, por exemplo, que fazem comentários preconceituosos, eu já evito na hora. Já explico uma vez só como funciona, porque ficar em cima toda hora é difícil. Evito de ler um pouco na internet, leio só quando a minha mãe ou a minha família mostra um comentário positivo e sempre tento guiar as pessoas para fazerem o correto", contou o ator de Travessia sobre a recepção do público com seu personagem.

"Eu recebo muitas mensagens no meu direct e eu já recebi várias de adolescentes que falam: 'Cara, eu me vejo no Rudá'. Receber isso é uma responsabilidade muito grande, saber que tem adolescentes que sofrem isso dentro de casa, a pressão dos pais e da família de cobrança de namoro. Uma pessoa enxergar isso, e se ver no Rudá, eu acho isso muito forte e muito importante", adicionou.

Com seis anos de carreira, o ator de Travessia compartilhou como foi seu caminho até a novela das nove. "Eu comecei com 12 anos, acho que esse foi um fator que me ajudou um pouco nesse mundo. Eu tenho contato desde cedo, fiz a novela Pega Pega, depois fui fazendo outros trabalhos, entrei em Nos Tempos do Imperador, que foi um trabalho bem importante para mim. Contracenei com gigantes, Letícia Sabatella, Mariana Ximenes e Selton Mello. Esse trabalho me abriu portas para entrar em Travessia", comentou Guilherme Cabral .

Apesar da demanda de uma novela como Travessia, o ator falou que consegue conciliar a vida pessoal com a profissional, e garante que esse é só o começo de uma jornada que sonha em seguir: "Eu quero ganhar o Oscar. Quero fazer filmes, pegar um personagem mais complexo dos que os que eu geralmente pego. Sei lá, um personagem dependente químico. Eu tenho vários sonhos assim, doidos. Vou continuar nesse rumo de cinema, televisão, novela, acho que é isso que eu quero para o meu futuro".