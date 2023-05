Ator de Terra e Paixão revela ajuda de Tony Ramos: 'Não sou ingênuo'

Em entrevista à CARAS, ator Amaury Lorenzo, de Terra e Paixão, falou como tem lidado com o assédio do público após viralizar suas fotos antigas na web

O ator Amaury Lorenzo (38), o Ramiro da novela Terra e Paixão, da TV Globo, tem sentido de pertinho a repercussão da trama pelo Brasil. Em menos de um mês de estreia, ele tem chamado atenção não apenas por sua boa atuação, mas também pelo corpão. O artista, inclusive, recebeu ajuda de Tony Ramos (74) para conseguir lidar com o assédio do público.

Em entrevista à CARAS Brasil, Amaury, que nas últimas semanas viralizou com suas fotos mostrando sua ótima forma física no Instagram, confessou que imaginava uma certa repercussão após a estreia do folhetim: " Eu não sou ingênuo, então eu sei que com o trabalho de ator e a visibilidade que a TV traz faz com que você seja visto ".

Ele relembrou que durante as primeiras gravações da novela, no Mato Grosso, ele teve uma conversa muito importante com Tony Ramos, a qual ele destaca como algo marcante em sua relação com o novo trabalho.

"O Tony Ramos, meu mestre que eu amo, na primeira vez que eu o vi, ele me perguntou: 'Filho, está preparado para entrar na casa de 54 milhões de pessoas a cada noite?'. Aí eu tremi na base", contou.

Em meio aos milhares de comentários ousados de homens e mulheres nas redes sociais, Amaury garante que lida com muita tranquilidade com o assédio do público. Seguro de si, o artista reforçou que ser visto como galã faz parte de sua profissão.

"Eu sei que existem pessoas que vão falar: 'Uau, que ator que está se dedicando'. Mas tem uma galera que vai no: 'Nossa, mas eu vi uma foto dele no Instagram, olha essa sunga'. E eu lido muito tranquilamente, fico muito feliz. É normal, o ator está sempre em exposição e nosso corpo é nossa ferramenta de trabalho . Então eu não sou aquele que vai falar: 'Não, o que importa é meu trabalho'", declarou.

"Isso é tudo um pacote, somos seres humanos acima de tudo, sou apreciador da beleza e somos todos lindos", completou ele, que há anos também trabalha como professor de artes cênicas no Rio de Janeiro.

O ator completou dizendo que tem se divertido com certos comentários dos fãs sobre as fotos que acabaram viralizando na web. "Eu não tenho Twitter, mas os amigos printam e mandam tudo para mim", disse ele.

"Eu gosto de fazer esporte, vivo em cachoeira, vou para a praia. Não tenho problema nenhum se quiser chegar perto e tirar foto. Encaro isso como consequência", disse.

Amaury também revelou que recebeu dicas de Cauã Reymond para lidar com tranquilidade com o impacto que a novela iria causar no público: “Além de ser um ator incrível, [o Cauã Reymond] é um homem muito querido por esse Brasil inteiro e ele sempre foi uma pessoa incrível comigo. Eu sou um novato e ele começou a me ajudar e dizer como ele foi lidando com esse assédio ao longo da carreira dele. Isso me ajudou muito", afirmou.

Sobre o título de ‘novo galã da TV Globo’ que tem recebido por aí, ele disse que está focado mesmo é em entregar ótimas cenas na pele de Ramiro. "Isso pode passar, o que fica é o trabalho. Sou muito pé no chão e ciente do meu trabalho. Eu quero me firmar enquanto ator. Os galãs também são bons atores, qual o problema?".