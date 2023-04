Ator de novelas mexicanas é encontrado morto aos 27 anos

Ator de novelas mexicanas, Julián Figueroa faleceu aos 27 anos de idade e a causa da morte é investigada

O ator Julián Figueroa, que ficou conhecido por atuar em novelas mexicanas, faleceu aos 27 anos de idade. Ele foi encontrado morto em seu quarto. A família chegou a chamar a polícia e a ambulância, mas não conseguiram reanimá-lo.

De acordo com a mãe do rapaz, Maribel Guardia, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e fibrilação ventricular. No quarto dele, a polícia não encontrou sinais de violência.

"Sinto ter que informar a partida do meu amado filho Julián Figueroa, que infelizmente deixou este plano. Ele foi encontrado inconsciente esta noite em seu quarto, enquanto eu estava no teatro. A emergência foi chamada, mas, quando a ambulância e a polícia chegaram, ele já estava sem vida, e sem rastro algum de violência. O laudo médico indica que ele morreu de infarto agudo de miocárdio e fibrilação ventricular", disse ela.

E completou: "Peço a compreensão de todos pela profunda dor pela qual estamos passando. Gostaria de conversar com todos os que estão buscando contato, mas a verdade é que não tenho forças para isso. Peço respeito a todos pela nossa privacidade neste momento doloroso".

O ator atuou nas novelas Mi Camino Es Amarte e Como Dice el Dicho, e também na série Por Siempre Joan Sebastian, que fazia uma homenagem ao seu pai, o cantor Joan Sebastian.

A mãe dele é uma atriz de sucesso no México, já tendo atuado nas nvoelas Prisioneira do Amor, O Privilégio de Amar, Serafim, Aventuras do Tempo e Te Dou a Vida.