Ator de A Infância de Romeu e Julieta revela exigência para viver personagem: 'Vizinhos'

Miguel Schmid é Téo Pinheiro, o amigo de Julieta em A Infância de Romeu e Julieta; ele revelou à CARAS Brasil que mudou de cidade com uma condição

Miguel Schmid (13) está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta. O ex-ator mirim da Globo é o guardião da mocinha Julieta nova novela que é a primeira co-produção entre o SBT e o Prime Video. O artista ficou conhecido por seu papel como Luan em Um Lugar ao Sol. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou uma exigência para viver personagem na trama de Íris Abravanel. "Vizinhos", declarou ele.

Em A Infância de Romeu e Julieta, novela baseada na obra de Shakespeare, é mostrada a história de duas famílias rivais. Téo Pinheiro é filho de Amanda (Thamires Mandu) e cresce ao lado de Julieta (Vittória Seixas), com quem mantém uma relação de irmãos. Por ser um pouco mais velho que a menina, ele a protege e compra qualquer briga por ela e por todos os seus amigos do lado Vila.

O garoto se prepara com muita dedicação para ser um jogador de futebol profissional e é o queridinho e a maior aposta de Hélio Campos (Luiz Guilherme). Criado desde pequeno com o padrasto Enzo (Lincoln Tornado), Téo nutre uma relação saudável e paternal com ele, mas agora que está mais velho, sente vontade de saber mais a respeito do seu pai verdadeiro, mas sua mãe nunca fala sobre ele.

É irmão de Nath (Arlyane Carnvalho) e namora Lívia (Victoria Lucas). Muito competitivo, é capitão do time de futebol. É muito fiel aos amigos do lado Vila. Seu maior rival é Alex (Gianlucca Mauad), com quem vive brigando.

Ele revelou que aceitou se mudar para São Paulo, onde acontecem as gravações da novela, desde que fosse no mesmo dia que sua melhor amiga também na vida real, Vittória Seixas, na missão de de serem vizinhos. "Eu Vittória além de sermos vizinhos, estudamos na mesma escola. Foi um propósito que decidimos juntos. E concretizamos. Nossa amizade só cresce. De nossos pais, também! Ninguém conhecia nada de São Paulo, agora já melhorou [risos]!", disparou ele.

O ator mirim ainda entregou algumas curiosidades da sua nova vida na capital paulista. Ele contou que foi incentivado a aumentar sua coleção de tênis, e por influência de Téo, mudou seu estilo de roupas. Ao ver Vittória andando de skate, ele também começou a amar o esporte, embora o personagem não seja skatista.