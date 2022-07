Arthur Aguiar defende participação de Jade Picon na novela Travessia

Após rivalidade no BBB 22, Arthur Aguiar surpreende ao defender escalação de Jade Picon para a novela Travessia, da Globo

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 10h36

O ator Arthur Aguiar (33) defendeu a escalação da influenciadora digital Jade Picon (20) para a novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo. Em conversa com o Jornal Extra, ele contou que todos devem ficar felizes por ela e que não podem julgar a decisão da direção da novela.

"Se o diretor ou a TV Globo decidiu que Jade é importante para aquele trabalho e eles querem que ela faça parte, não cabe a gente julgar se é justo ou não. Se ela não conseguir fazer bem o personagem, o que não acho que vai acontecer, é uma outra questão. Agora, se ela teve essa oportunidade, a gente deveria ficar feliz por ela. Ela está trabalhando, não está roubando, matando, não está fazendo nada de errado", disse ele.

E ainda completou sobre a dedicação que ela terá no novo trabalho. "Ela vai dar o seu melhor para realizar aquele trabalho. Quem a critica por não ter tido a mesma oportunidade tem que entender que ela não tem culpa. A pergunta que eu deixo para as pessoas é: se te oferecessem um personagem numa novela, você iria falar que não? "Ah, não é justo, acho melhor chamar outra pessoa". Ninguém iria falar isso. Então por que estão julgando a menina? Deixa a Jade trabalhar!", disparou.

Vale lembrar que Jade Picon e Arthur Aguiar viveram uma rivalidade no BBB 22, da Globo. Eles tiveram discussões ao longo do programa por causa de ideias de jogo diferentes. Inclusive, ela foi eliminada ao enfrentá-lo no paredão.

Jade Picon se muda para o Rio de Janeiro e mostra sua mansão

Jade Picon está morando em uma mansão no Rio de Janeiro para as gravações da novela Travessia nos estúdios da Globo na capital fluminense. A estrela deixou a capital de São Paulo e está aproveitando a sua temporada carioca. Nesta quinta-feira, 14, ela posou segurando a chave da mansão em um novo vídeo nas redes sociais. Nas imagens, a morena exibiu como é a fachada da mansão, que conta com uma porta gigante e uma área com lago artificial na entrada.

"Novidade. Agora eu tenho o meu cantinho no RJ!!! Nova fase, novos desafios e muitas mudanças. Feliz demais!!!! Obrigada a todos que fazem parte disso de alguma forma. Mais um sonho da Jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento… Só orgulho e gratidão", disse ela na legenda.