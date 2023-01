Após não poder mais interpretar Sidney Magal, José Loreto diz que usou preparação para 'Vai na Fé'

Após fazer aulas de canto e dança para estrelar filme, José Loreto pôde reaproveitar ensinamentos para fazer nova novela das 19h, 'Vai na Fé'

O ator José Loreto se prepara para estrear como protagonista da novela das 19h da Globo, Vai na Fé. Na trama, ele será Lui Lorenzo, um cantor e dançarino decadente que persegue a fama.

Para se apresentar, o namorado de Rafa Kalimann contou que a preparação foi um tanto inusitada. "Tô fazendo esse cantor, dançarino... eu fiz uma preparação, antes de começar a pandemia eu ia rodar um filme do [Sidney] Magal, a biografia do Magal, aí como veio a pandemia eu fiquei me preparando dois anos. É igual faculdade de economia que eu fiz por dois anos, quatro períodos e parei", afirmou.

"Virei um produtor do filme [do Sidney Magal] e tudo, fui fazer Pantanal e em algum lugar eu sabia que ia usar essa preparação. Porque eu tive pouco tempo de preparação, porque eu saí de Pantanal já emendando assim, quase começando a gravar junto. E aí eu usei muita coisa do Magal, minha maior preparação foi para um filme que eu não fiz", disse chocado.

"Aulas de canto, aulas de dança, eu tive o tempo necessário, a pressão e a correria me faz bem. Não gostaria de falar isso pros produtores e diretores, não. Mas eu funciono na pressão", contou.

Ele ainda afirmou que sempre gostou de música, que tocava violão com as cifras, mas que agora está sendo mais profissional. "A música é importantíssima para tudo, eu tenho música pro nascimento da minha filha, eu tenho música para momentos marcantes. Sempre quando eu tenho uma dor eu escrevo, tento transformar em música. Desde os 15 anos de idade eu tenho letras de músicas que resumem bem minha vida e pela primeira vez tô botando a música para jogo [...] Espero fazer turnês de Lui Lorenzo pelo Brasil", brincou.

José Loreto previu que iria usar preparação

Ao anunciar que não interpretaria mais Sidney nos cinemas, ele escreveu um texto em sua rede social. "Foram mais de 2 anos me preparando desde que fiz o teste e fui aprovado. Muitas viagens, aulas de canto, de dança, preparação e muita pesquisa para entender as motivações desse artista tão único e tão intenso!! Eu me apaixonei pelo Magal, mas é preciso saber desapegar quando algo não é pra ser seu. Esse projeto vai ser lindo e me sinto honrado em continuar como produtor associado", disse.

"Sei que tudo tem um porquê, e se não vou dar vida ao Magal nas telonas, outras portas estarão mais à frente para que eu possa entrar e mergulhar no que tanto amo fazer. Obrigado aos professores, produtores, diretores e todos os envolvidos, foi uma delícia magalizar com vocês… Nos vemos em breve em tantos outros magavilhosos projetos… Ahhh, eu te amo.", escreveu.