Após brigar com o pai, Jove surta e comete loucura em 'Pantanal'

Após brigar com o pai José Leôncio, Jove surta e comete loucura na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 10h14

Uma grande reviravolta vai marcar em breve o remake da novela Pantanal, atualmente em alta na telinha.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o destemido Jove (Jesuita Barbosa) terá mais um confronto com o pai, o fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira).

Após bater de frente com o familiar no folhetim rural da Globo, o fotógrafo resolverá deixar a cidade e partir de volta para sua casa no Rio de Janeiro.

Partir ao lado de Juma!

Porém, antes de abandonar o Pantanal de vez, Jove decidirá levar Juma Marruá (Alanis Guillen) junto com ele na novela das nove, causando um verdadeiro rebuliço com todos a sua volta na trama.