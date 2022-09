Antonio Fagundes revela motivo para não ter feito a novela Pantanal

Longe da Globo, Antonio Fagundes revela condição que não foi aceita pela Globo para fazer novela na emissora

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 12h22

O ator Antonio Fagundes (73) revelou uma curiosidade por trás de sua decisão de não integrar o elenco do remake da novela Pantanal, da Globo. Em conversa no Flow Podcast, ele contou que a emissora não aceitou a sua condição de gravar apenas de segunda, terça e quarta-feira.

O artista revelou que sempre manteve a rotina de gravar apenas em alguns dias da semana, mas, desta vez, o acordo não deu certo. Assim, ele não conseguiu aceitar o convite para integrar o elenco de Pantanal. “Fiz isso minha vida inteira na Globo. Gravei 'O Rei do Gado' no Araguaia, gravei 'Renascer' em Ilhéus. Fiz protagonistas absolutos gravando segunda, terça e quarta. Acho que mudou um pouco a mentalidade da direção e foi assim”, disse ele.

Anteriormente, em conversa com o site Notícias da TV, Antonio Fagundes já tinha contado que não tinha entrado em acordo com a emissora para continuar no elenco fixo do canal. “A decisão de não renovar partiu de mim. Fui eu que não quis. Quando me chamaram para fazer Pantanal, não aceitei as condições que me ofereceram”, declarou ele, e completou: “Para começo de conversa, eles não queriam mais respeitar o acordo pelo qual eu poderia gravar apenas três dias por semana”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!