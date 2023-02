Antonio Fagundes diz que fez exigência para atuar em 'O Rei do Gado'

Ator Antonio Fagundes falou sobre sua atuação em 'O Rei do Gado' que está reprisando

O ator Antonio Fagundes participou do podcast 'Papo de Novela' e contou uma curiosidade sobre o pedido para atuar em 'O Rei do Gado'. Ele disse que para aceitar o convite, ele impôs uma condição.

Ele já havia trabalhado em 'Renascer' do autor Benedito Ruy Barbosa, então já tinha certa moral para pedir o que queria.

Segundo ele, o papel era o de Bruno Mezenga. "Eu tinha feito Renascer, eu estava cada vez mais apaixonado por aquele personagem, por aquela trama, eram grandes atores e tinha a direção do Luiz Fernando Carvalho. Já estava profundamente envolvido com o universo do Benedito", conta.

"Quando ele falou: ‘Tenho outra história para você, se chama ‘O Rei do Gado’. Eu falei: ‘Tô dentro’", completa. Mas fiz questão de fazer um pedido específico: "A única coisa que exigi e ele me atendeu, era que eu queria entrar nas duas fases da novela. Em Renascer só entrei na segunda fase e senti muito não ter feito parte da primeira, que foi lindíssima", explicou.

Vale a pena ver de novo

A novela atualmente está sendo reprisada em 'Vale a Pena Ver de Novo'."E em O Rei do Gado ele escreveu aquele personagem maravilhoso, que era avô do Bruno Mezenga, o Antonio, um italiano plantador de café. Um personagem belíssimo e que tive muito prazer em fazer. Posso dizer que fiz O Rei do Gado de cabo a rabo", comemorou.