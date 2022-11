Ana Paula Valverde conta nova fase de Tânia em Poliana Moça: 'É venenosa'

Ana Paula Valverde fica empolgada com fase vilã de sua personagem na novela Poliana Moça

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 19h40

A atriz Ana Paula Valverde está feliz com a repercussão da nova fase de sua personagem, a Tânia, na novela Poliana Moça, do SBT. A personagem vai revelar a sua verdadeira identidade ao ter seus segredos revelados e promete agitar a trama.

Na história, Poliana (Sophia Valverde) e João (Igor Jansen) duvidam do caráter de Tânia após encontrarem um manuscrito e contam tudo para Otto (Dalton Vigh). Porém, a vilã é mais rápida e foge da casa para destruir o manuscrito, que ela roubou e lançou um livro idêntico.

"Ela é venenosa. Tânia é uma vilã que não suporta ser passada para trás, ela vai até as últimas consequências", disse a atriz.

Então, ela comentou sobre o fato de Celeste ter sido um empecilho na vida de Tânia. "A Celeste foi o que apressou essa descoberta, porém, é da personalidade do Otto desconfiar de tudo e todos, sinto que logo mais ele iria desmascarar a Tânia de uma outra maneira", afirmou.

Por fim, a atriz contou quais são os seus novos projetos com a proximidade do fim de Poliana Moça. "Vou me dedicar ao projeto de um filme independente, com co-produção americana, que como embrião que está, tem muitas fases ainda a serem percorridas. Além disso, sigo na expectativa de voltar aos palcos, e continuo com os projetos da Cia de Teatro Íntimo, na qual sou integrante há 10 anos. No mais, estou ansiosa por novos caminhos e desafios que irão se apresentar. Me despeço de Poliana Moça com muito carinho e almejo que 2023 traga novos rumos tão especiais quanto esses que vivi", afirmou.