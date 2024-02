Ana Lúcia Torre espanta o etarismo com sucesso em Fuzuê: 'A idade é só preconceito'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz avalia participação na novela Fuzuê e fala sobre etarismo e papeis na dramaturgia para pessoas mais velhas

Ícone da teledramaturgia brasileira, a atriz Ana Lúcia Torre (78) se despede essa semana de Fuzuê, que terá seu último capítulo nesta sexta-feira, 1. Na trama, ela interpreta Mercedes. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comenta mais sobre o foletim e fala de preconceito com artistas mais velhos no audiovisual brasileiro: "Idade é só preconceito".

Ana Lúcia foi chamada para reforçar o elenco da novela deGustavo Reiz (42). Sua personagem entrou em janeiro na trama, e é um antigo amor de Lampião, interpretado pelo ator Ary Fontoura (91). Sobre esse papel e a parceria com Ary, a veterana da TV é só elogios.

"Foi empolgante voltar a trabalhar com meu parceirão Ary Fontoura. Já havíamos trabalhado juntos algumas vezes e, o carinho e a amizade que temos, me/nos permitiu mais um encontro de muita alegria", comenta.

A atuação de ambos foi bastante elogiada pela crítica e também nas redes sociais, o que levantou debates sobre a falta de oportunidades no audiovisual brasileiro para atores e atrizes mais velhos. Durante a conversa, a atriz aproveitou para compartilhar que percebe que alguns papeis tendem a diminuir com a idade.

"Principalmente na teledramaturgia. E pensar que isso que nos afasta - a idade - é só preconceito.

Porque o tempo e a experiência de vida acumulados, só nos dá mais elementos pra proporcionar mais e mais vivência a todo tipo de situação". diz

Agora que a atriz finalizou os trabalhos com a novela, foi questionada quais serão seus próximos passos na carreira. Ela garante que no momento está focada em participar da Paixão de Cristo, na cidade de Floriano, no Piauí. "Volto a pensar em trabalho depois disso. Provavelmente em teatro", finaliza.

Trajetória de sucesso

Ana Lúcia Torre estuda teatro desde a década de 1960. Recentemente, ela integrou o elenco da novela Travessia (2022), onde interpretou a personagem Cotinha. Um dos seus maiores sucessos foi em Alma Gêmea, dando vida a vilã Débora.