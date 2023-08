Amor Perfeito: Veja a primeira foto de Leonel após ter sido dado como morto

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel volta para a trama para revelar que sobreviveu ao tiro que levou de Gilda. Veja a primeira foto

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Leonel (Paulo Gorgulho) vai revelar que está vivo! Ele foi dado como morto no início da trama após ter sido baleado por Gilda (Mariana Ximenes) durante uma festa em sua mansão. Porém, ele não faleceu e viveu escondido durante todos esses anos. Nesta segunda-feira, 7, a Globo divulgou a primeira foto do personagem com o figurino para seu retorno à história .

Na imagem, Leonel aparece com o cabelo comprido, com roupas simples e um tampão em um lado do rosto, que foi o lugar atingido pelo tiro que levou no passado. O retorno do personagem vai marcar uma grande virada na história da novela.

Nas cenas, Leonel está escondido na casa da enfermeira Hermínia (Adriana de Broux) e do médico Tadeu (João Rodrigo Ostrower) em Belo Horizonte. Eles foram os responsáveis por salvarem o ricaço da morte no passado e o esconderam de Gilda. Isso porque Hermínia é apaixonada pelo empresário e teve medo que ele pudesse ser morto de verdade caso continuasse na mansão. Assim, ela decidiu fingir a morte dele e cuidar de Leonel, já que ele perdeu quase toda a sua memória com o ferimento na cabeça.

O retorno de Leonel deve ir ao ar no capítulo do dia 18 de agosto .

Leonel (Paulo Gorgulho) reaparece na novela Amor Perfeito - Foto: Globo / João Miguel Júnior

Amor Perfeito: Marê consegue nova testemunha

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Marê (Camila Queiroz) vai conseguir uma vantagem contra Gilda (Mariana Ximenes). Com a ajuda de Julio (Daniel Rangel), ela consegue uma nova testemunha que pode incriminar a vilã no segundo julgamento sobre a morte de Leonel (Paulo Gorgulho). Saiba como tudo vai acontecer!

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Julio encontra Benedita, a esposa do jardineiro Ronaldo (Breno Filippo). Ele descobre que o homem foi morto há alguns anos em um assalto suspeito. Então, ele faz de tudo para convencer Benedita a ser testemunha a favor de Marê no julgamento.

A viúva diz que sempre desconfiou do dinheiro que o marido recebeu após a morte do patrão. Após a insistência de Julio, ela aceita ir ao julgamento para contar a história do que sabe para o juiz.