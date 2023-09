Amor Perfeito: Saiba qual é o gatilho para Leonel recuperar a memória

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel lembra quem disparou o tiro após ouvir uma declaração marcante

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Leonel (Paulo Gorgulho) vai recuperar a memória da noite em que levou um tiro e foi dado como morto. A revelação só será possível após ele ouvir uma declaração marcante.

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Orlando (Diogo Almeida) será interrogado no julgamento de Marê (Camila Queiroz), que corre o risco de voltar à prisão sob a acusação de ter atirado no próprio pai. Então, Leonel vai até o tribunal usando um disfarce para não ser reconhecido.

Em seu depoimento, Orlando conta que sempre foi apaixonado por Marê e nunca quis a fortuna da família dela. Então, ele conta que se casou com Gilda (Mariana Ximenes) para proteger Marcelino (Levi Asaf) após ele ser adotado pela vilã. Logo depois, ele é questionado sobre o atrito entre seu pai e Leonel, e ele nega que queria alguma vingança.

Com isso, Orlando conta sobre a sua prima, Lucília, que tinha ambição de reconquistar uma parte do hotel da família de Marê. Porém, ele conta que a prima morreu após ouvir que Gilda atirou em Leonel. Neste momento, Leonel tem um gatilho e começa a recuperar sua memória.

Leonel relembra que foi Gilda quem atirou nele e toma coragem para contar isso publicamente. No meio do tribunal, ele revela que está vivo e diz que foi Gilda quem tentou matá-lo.

As cenas devem ir ao ar a partir de sábado, 16.

Saiba qual é o final de Gilda em Amor Perfeito

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Gilda (Mariana Ximenes) vai ter um desfecho trágico ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda). Os dois vão ter o mesmo final na história após ela tomar uma atitude radical.

Na história, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Gilda decide fugir com Gaspar para a Argentina para não ir presa. Antes de iniciar a fuga, ela decide se despedir de Marcelino (Levi Asaf), já que diz que tem sentimentos verdadeiros pelo menino. Porém, durante a despedida, ela percebe que a polícia a encontrou e inicia a fuga ao lado de Gaspar.

Durante a perseguição, Gilda e Gaspar são encurralados pela polícia e ela toma uma atitude radical. Sem querer ser presa, ela olha para o amante e os dois decidem que vão ficar juntos para sempre. Com isso, Gilda joga o carro em uma ribanceira e os dois morrem na queda.