Amor Perfeito: Saiba o que acontece com Gilda na reta final da novela

Na reta final da novela Amor Perfeito, Gilda vai ter o seu destino definido na história. Saiba o que acontece!

Os últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, prometem muita agitação com o final da vilã Gilda (Mariana Ximenes). Depois de aprontar muito ao longo da trama, ela vai ter o seu destino definido. Saiba o que acontece:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Gilda vai ser desmascarada por Leonel (Paulo Gorgulho). O empresário volta para a história sem memória, mas vai recuperar as suas lembranças ao longo do tempo e vai se vingar da ex-mulher.

Leonel vai dar um depoimento contra Gilda e dirá que foi a vilã quem deu o tiro que quase tirou a sua vida no passado. Assim, Gilda será presa, mas ainda vai tentar mais uma atitude para se dar bem .

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para os dias 18 e 19 de agosto:

Capítulo 131 - Sexta-feira, 18 de agosto

Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito. Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.

Capítulo 132 - Sábado, 19 de agosto

Júlio decide ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado pouco antes de seu assassinato. Marê conta para Érico seu plano com Nelson contra Gilda. Júlio se surpreende com a carta que recebe do internato onde estudou. Frei João conta para os outros padres sua decisão de abandonar a batina. Ione exige que Celeste faça uma votação para decidir o destino de Valente na escola. Cândida descobre que Júlio é filho de Anselmo. Lívia conversa com Valente e se desespera com a possibilidade de perder Tobias. Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e o hotel teve uma grande perda. Celeste inicia a votação sobre Valente. Gilda desconfia de que caiu em um golpe de Marê.