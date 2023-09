Amor Perfeito: Saiba como será o último encontro de Gilda e Marcelino

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda procura Marcelino antes do seu final trágico e a cena promete emocionar o público

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, os telespectadores vão ver uma cena emocionante no último encontro de Gilda (Mariana Ximenes) e Marcelino (Levi Asaf). Ela vai procurar o menino antes de fugir da polícia e selar o seu destino trágico. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Gilda foge da cadeia e encontra Marcelino. Ela diz que só quer se despedir do menino, já que nunca mais vai conseguir vê-lo. Então, ela desabafa com o garoto.

Gilda diz que sempre quis ser a mãe dele e que ele foi a única pessoa que a olhou com compaixão. Então, a vilã pede perdão para Marcelino e pede um abraço para ele. Logo depois, ela foge da polícia, que aparece de repente.

Qual será o final de Gilda na novela Amor Perfeito?

Logo após se despedir de Marcelino na novela Amor Perfeito, Gilda inicia uma fuga ao lado de Gaspar (Thiago Lacerda). Os dois entram em um carro e fogem da polícia, que inicia uma perseguição a eles pelas ruas da cidade.

Durante a perseguição, Gilda e Gaspar são encurralados pela polícia e ela toma uma atitude radical. Sem querer ser presa, ela olha para o amante e os dois decidem que vão ficar juntos para sempre. Com isso, Gilda joga o carro em uma ribanceira e os dois morrem na queda.

Capítulo 157 - Segunda-feira, 18 de setembro

O juiz convoca Leonel a depor, e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa, e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade, e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho. Wanda pede que Sílvio saia de sua casa, e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.

Capítulo 158 - Terça-feira, 19 de setembro

Sônia explica sua história para Orlando e Marê, que afirma não saber se poderá perdoar a moça. Cândida se culpa pelo mau comportamento de Gaspar. Sílvio se muda de casa. Tânia diz a Justino que deseja se formar antes de casar com ele. Júlio e Aparecida confortam Sônia. Marê deduz que Marcelino pode ser Ângelo, e decide procurar Rosa. Sônia entrega sua carta de demissão a Marê. Ao descobrir que Ademar abandonou seu filho com Sônia, Ione rompe seu casamento. Leonel humilha Gilda. Marê e Orlando concluem que Ângelo é Marcelino. Marê e Orlando contam a Marcelino que são seus pais. Leonel se emociona ao saber que Marcelino é seu neto, e pede perdão a Orlando e Marê.



Capítulo 159, 160 e 161 - de quarta-feira, 20, a sexta-feira, 22

Não serão divulgados.