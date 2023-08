Amor Perfeito: resumo da novela de 21 a 26 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê se desespera com novo julgamento

Capítulo 133 - Segunda-feira, 21 de agosto

Gilda promete se vingar de Marê por ter caído em seu golpe com Nelson. Cândida sofre ao lembrar da conversa de Júlio com Anselmo, e Luís se preocupa com o estado da mãe. Clara gosta da ideia de João deixar a batina de padre. Gilda pede ajuda financeira a Gaspar, que humilha a ex-comparsa. Júlio pensa em Sônia. Sônia confessa a Justino que precisa contar a verdade sobre o bebê que Marê enterrou, pensando que fosse seu filho. Gilda consegue o dinheiro de que precisa com Sílvio. Lívia alerta Valente sobre uma armadilha de Albuquerque contra ele. Cândida confronta Verônica. Anselmo anuncia que Gilda será afastada da presidência do Grande Hotel.

Capítulo 134 - Terça-feira, 22 de agosto

Gilda se revolta com o afastamento, enquanto Érico assume a presidência do hotel. Verônica conta a sua história a Cândida, e as duas se apoiam. Marcelino se preocupa com Gilda, que se emociona com o menino. Tadeu se preocupa com a saúde de Hermínia. Valente desconfia do comportamento de Ademar, que confirma a Albuquerque sua participação no golpe contra o ex-prisioneiro político. Marê e Orlando comemoram a derrota de Gilda. Albuquerque fracassa em seu plano contra Valente e culpa Lívia. Júlio encontra Norberto. Érico anuncia o retorno de Marê ao Grande Hotel.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 23 de agosto

Gilda se revolta com a presença de Marê e deixa a reunião do Conselho. Júlio nota quando Norberto se exalta ao mencionar Gilda. Norberto desconfia de que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que têm de Gilda com Gaspar. Lívia confessa a Marê que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo. Valente revela a Leonor que Tobias é seu filho. Gilda ameaça Érico, que confronta a vilã. Valente diz a Lívia que lutará por Tobias. Albuquerque contrata um matador para tirar a vida de Valente, que consegue escapar do atentado. Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Marê.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 24 de agosto

Gilda faz ameaças veladas a Sílvio, na frente de Albuquerque. Orlando confronta Gilda sobre a origem do dinheiro que levantou para pagar a dívida do investimento que fez com Nelson. Mesmo baleado, Valente escapa do matador e pede socorro na Irmandade. Orlando cuida de Valente, que acusa Albuquerque de ser o mandante do crime. Orlando, Júlio e Marê deduzem que Albuquerque trabalha para Gilda. Celeste e Leonor inventam para as crianças que Valente deixou a escola. Júlio anuncia que o novo julgamento de Marê foi marcado.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 25 de agosto

Marê se desespera, e Júlio tenta acalmar a amiga. Todos se encaminham para o evento da Congada de São Jacinto. Gaspar estranha que Cândida não tenha ajudado Anselmo em seu discurso. Adélia e Ivan trocam olhares. Marê observa Gilda com Orlando e Marcelino, e teme ser presa novamente. Gaspar anuncia a chegada do trem à cidade e homenageia Anselmo, para a revolta de Cândida. Wanda vê Sílvio com Gilda e confronta o marido por seu passado com a mulher. Valente pensa em Lívia. Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque para atuar contra Marê.

Capítulo 138 - Sábado, 26 de agosto

Érico tem uma ideia do motivo pelo qual Gilda tenha subornado Marê, e garante que fará de tudo para ajudar a amiga. Leonor repara na mudança de visual de Celeste. Tânia aceita o pedido de namoro de Justino. Lívia desabafa com Darlene sobre Albuquerque. Cândida decide deixar sua casa, mas antes revela a Gaspar e Ivan que Júlio é filho de Anselmo. Gilda ameaça afastar Marcelino de Orlando, caso o marido esteja encontrando Marê. Cândida se hospeda no Grande Hotel, e Marê a aconselha a concorrer à prefeitura. Luís apoia Cândida e diz que deseja conhecer melhor Júlio. Júlio comprova a Orlando que a morte de Lucília não foi um acidente.