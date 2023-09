Amor Perfeito: Quem fica com Leonel no final da novela?

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel vai ter um novo par romântico. Saiba quem!

A novela Amor Perfeito, da Globo, está chegando ao fim e deve ter um novo par romântico para Leonel (Paulo Gorgulho). Ele foi dado como morto por vários anos, mas retornou e recuperou a sua memória. Depois de fazer as pazes com a filha, Marê (Camila Queiroz), e o genro, Orlando (Diogo Almeida), ele vai encontrar espaço para viver um novo amor. Saiba quem!

Na reta final da trama, de acordo com o site Notícias da TV, Leonel começará a trocar olhares com Rita (Talita Feuser), que é a funcionária da mansão dele. Ela já mostrou que tem interesse em crescer na vida e era uma aliada de Gilda (Mariana Ximenes) quando ela era a dona da mansão. Agora, ela vai começar a seduzir o novo patrão.

A publicação ainda informou que Leonel e Rita não vão ser apresentados ao público como um casal, mas os telespectadores vão perceber uma certa intimidade e troca de olhares entre eles nos últimos capítulos.

A novela Amor Perfeito chega ao fim na sexta-feira, 22, e será substituída por Elas Por Elas.

O que acontece com Gaspar no final de Amor Perfeito?

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, os telespectadores vão conhecer o final do personagem Gaspar (Thiago Lacerda) na história. Depois de ser o cúmplice de Gilda (Mariana Ximenes) em várias armações ao longo da trama, ele não será preso e terá o seu final ao lado de seu grande amor em um desfecho inesperado.

Nas cenas, Gaspar vai ajudar Gilda a fugir da cadeia após ela ser presa por ter atirado em Leonel (Paulo Gorgulho). Apaixonado pela vilã, ele vai fazer de tudo para ajudá-la a se livrar da prisão. Gaspar suborna uma das guardas da prisão para mandar um recado para Gilda, que coloca em prática o seu plano de fuga.

Em uma noite, Gilda finge que está passando mal e é levada para a enfermaria. Lá, ela troca de roupa com a carcereira e consegue fugir do local. Ela entra no carro de Gaspar e os dois fogem juntos.