Amor Perfeito: Marê fica frente a frente com o pai. Saiba como será!

Ele está vivo! Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel reaparece e tem encontro com a filha, Marê

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Leonel (Paulo Gorgulho) vai revelar que não morreu quando levou um tiro de Gilda (Mariana Ximenes). Ele ficou recluso durante todos esses anos e vai reaparecer para a filha, Marê (Camila Queiroz). Saiba como será a cena:

Na cena, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, a enfermeira que cuidou de Leonel durante todo esse tempo morre. Então, o sobrinho dela decide levar Leonel para viver na Irmandade. O Frei Severo (Babu Santana) é quem os recebe no local e fica em choque ao ver que é Leonel e ao descobrir tudo o que aconteceu com o empresário.

Então, o Frei chama Marê, que vai correndo até o local e se surpreende ao ver que o pai está vivo. Porém, Leonel não reconhece a filha. Por causa do tiro no passado, ele perdeu a memória. Marê fica em choque ao ver que o pai não a reconhece.

Com o reaparecimento de Leonel, Marê acreditará que pode se livrar para sempre da prisão, mas não é isso que vai acontecer. Ela descobre que o julgamento ainda vai acontecer. Isso porque o juiz deverá anular os processos anteriores e abrir um novo caso, com uma nova investigação sobre o que aconteceu com Leonel. Com isso, Marê ainda pode ser acusada de lesão corporal grave contra o pai.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para o período de 14 a 19 de agosto:

Capítulo 127 - Segunda-feira, 14 de agosto

Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson. Júlio encontra Benedita, viúva de Ronaldo, e afirma que seu marido teve uma morte encomendada. Gaspar admira a inteligência política de Cândida, e Anselmo fica enciumado. Ione arma para fazer Ademar desconfiar de que está sendo assediada. Lívia confessa a Valente que Albuquerque não se conforma em não ter um filho biológico. Tânia e Darlene conversam sobre suas vidas amorosas. João sofre um acidente em seu retiro. Júlio anuncia que Benedita irá depor a favor de Marê.

Capítulo 128 - Terça-feira, 15 de agosto

Marê vibra com a informação de Júlio sobre Benedita. Júlio afirma a Marê e Orlando que Verônica mentiu sobre seu verdadeiro pai. Celeste aceita ser a Rainha da Congada. Padre Severo se preocupa com a falta de notícias de Frei João. Júlio confirma com Verônica que é filho de Anselmo, e decide sair de casa. Sônia consola Júlio. Lívia descobre que Valente possui um filho desaparecido e fica preocupada. Frei João tenta procurar por ajuda. Verônica descobre que está grávida, e Érico conta para Júlio. Marê instrui Nelson sobre a armadilha contra Gilda. Nelson se preocupa com o valor que Gilda decide investir com ele.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 16 de agosto

Marê se vangloria com a possibilidade de derrubar Gilda. Albuquerque avisa a Gilda do depoimento de Benedita. Os religiosos se desesperam ao saber do desaparecimento de Frei João. Jesus, disfarçado, leva Frei João até o hospital. Érico e Anselmo reclamam do investimento feito por Gilda. Frei João acorda, e Darlene se emociona. Marê pede para Júlio perdoar Verônica. Benedita chega a São Jacinto. Júlio se surpreende com o depoimento da viúva de Ronaldo. Darlene questiona Frei João sobre sua resposta. Orlando manda Frei Severo levar Marcelino à Irmandade. Benedita recebe dinheiro de Gilda.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 17 de agosto

Marê se desespera com a mudança do depoimento de Benedita. Marcelino conversa com Jesus. Júlio contraria o depoimento de Gaspar. Cândida descobre sobre a gravidez de Verônica e conta para Anselmo, que decide confrontar a ex-amante. Orlando questiona o gerente do banco sobre as movimentações bancárias de Gilda. Albuquerque descobre quem é Valente e decide denunciá-lo. Anselmo procura Júlio. Lívia se preocupa com Valente. Marê conta para os padres que Gilda comprou Benedita. Orlando avisa a Marê que contratará um detetive particular. Marê diz a Júlio que Hermínia não esconderia alguma informação que pudesse inocentá-la. O promotor alerta Gilda sobre Orlando.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 18 de agosto

Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito. Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.

Capítulo 132 - Sábado, 19 de agosto

Júlio decide ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado pouco antes de seu assassinato. Marê conta para Érico seu plano com Nelson contra Gilda. Júlio se surpreende com a carta que recebe do internato onde estudou. Frei João conta para os outros padres sua decisão de abandonar a batina. Ione exige que Celeste faça uma votação para decidir o destino de Valente na escola. Cândida descobre que Júlio é filho de Anselmo. Lívia conversa com Valente e se desespera com a possibilidade de perder Tobias. Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e o hotel teve uma grande perda. Celeste inicia a votação sobre Valente. Gilda desconfia de que caiu em um golpe de Marê.