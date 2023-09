Amor Perfeito: Leonel reage ao descobrir segredo de Gilda

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel tem conversa séria com Marê e descobre segredo de Gilda

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Leonel (Paulo Gorgulho) vai ter uma reação inesperada ao descobrir um segredo de Gilda (Mariana Ximenes). Aos poucos, ele recupera a sua memória e foge da irmandade ao receber informação sobre a mulher que ele pensa que o ama.

Nas cenas, Leonel começa a recuperar a sua memória e tem uma conversa com Marê sobre o passado. Ele diz que só lembra de ter brigado com a filha e depois não tem mais recordações sobre a noite do tiro. Então, Marê conta que acredita que foi Gilda quem atirou no pai, mas ele não aceita a informação.

Leonel insiste que quer voltar a morar em sua mansão, mas Marê diz que ele não pode voltar para lá por causa de Gilda, que pode tentar matá-lo novamente. Com isso, Marê ainda conta para o pai que Gilda tem um caso com Gaspar (Thiago Lacerda) e ele fica abalado ao pensar que foi traído pela esposa. A conversa chega ao fim e ele diz que vai descansar. Porém, ele foge.

Leonel foge da irmandade e vai até a sua mansão. Ao chegar lá, ele vê Gilda com Gaspar e os dois trocando um beijo. Com isso, ele fica abalado e percebe que Marê disse a verdade.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para o período de 7 a 9 de setembro:

Capítulo 148 - Quinta-feira, 7 de setembro

Leonel recupera a memória, mas não se lembra do atentado, e reage confuso aos comentários de Marê. Gilda se lembra do dia que atirou em Leonel e liga para Gaspar. Anselmo pensa em mandar prender as mulheres. Odilon entrevista Cândida. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai. Gilda implora que Gaspar passe a noite com ela. Anselmo conspira com Sílvio contra Cândida. Marê revela a Leonel que Gilda e Gaspar foram amantes, e ele desaparece da Irmandade. Ivan mostra o jornal para Cândida, que fica orgulhosa. Leonel vê Gilda e Gaspar.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 8 de setembro

Marê e João impedem Leonel de ir até Gilda. As mulheres decidem continuar com a manifestação a favor de Cândida. Leonel se assusta com o que descobre sobre Gilda. Ítalo e Orlando discutem o caso de Leonel. Gilda manda Albuquerque invadir a Irmandade. Érico incentiva Marê a continuar estimulando a memória do pai. Anselmo avisa a Gaspar que o governador do estado virá a São Jacinto. Albuquerque chega à Irmandade e os padres se desesperam. Cândida escreve uma carta para as mulheres que estão acampadas na frente da delegacia. Orlando conta para Marê as descobertas que ele e Ítalo fizeram sobre Leonel. Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

Capítulo 150 - Sábado, 9 de setembro

Leonel critica Marê por ter tido um filho de Orlando. O governador chega à São Jacinto e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Marê perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Marê falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel. Sílvio entrega a Gilda a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Marê. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Marê que o testamento que Gilda usou é falso.