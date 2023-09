Amor Perfeito: Gaspar não vai ser preso no final da novela. Saiba o que acontece

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, o destino de Gaspar é definido e ele não será preso!

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, os telespectadores vão conhecer o final do personagem Gaspar (Thiago Lacerda) na história. Depois de ser o cúmplice de Gilda (Mariana Ximenes) em várias armações ao longo da trama, ele não será preso e terá o seu final ao lado de seu grande amor em um desfecho inesperado.

Nas cenas, Gaspar vai ajudar Gilda a fugir da cadeia após ela ser presa por ter atirado em Leonel (Paulo Gorgulho). Apaixonado pela vilã, ele vai fazer de tudo para ajudá-la a se livrar da prisão. Gaspar suborna uma das guardas da prisão para mandar um recado para Gilda, que coloca em prática o seu plano de fuga.

Em uma noite, Gilda finge que está passando mal e é levada para a enfermaria. Lá, ela troca de roupa com a carcereira e consegue fugir do local. Ela entra no carro de Gaspar e os dois fogem juntos.

Depois de uma parada para Gilda se despedir de Marcelino, os dois fogem da polícia em uma grande perseguição que terá um desfecho trágico. Ao ver que não vão conseguir escapar da prisão caso sejam detidos pela polícia, Gilda e Gaspar dizem que se amam e a vilã toma uma decisão radical. Ela joga o carro deles em uma ribanceira e os dois morrem .

O último encontro de Gilda e Marcelino em Amor Perfeito

Nos últimos capítulos da novela Amor Perfeito, os telespectadores vão ver uma cena emocionante no último encontro de Gilda (Mariana Ximenes) e Marcelino (Levi Asaf). Ela vai procurar o menino antes de fugir da polícia e selar o seu destino trágico. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Gilda foge da cadeia e encontra Marcelino. Ela diz que só quer se despedir do menino, já que nunca mais vai conseguir vê-lo. Então, ela desabafa com o garoto.

Gilda diz que sempre quis ser a mãe dele e que ele foi a única pessoa que a olhou com compaixão. Então, a vilã pede perdão para Marcelino e pede um abraço para ele. Logo depois, ela foge da polícia, que aparece de repente.