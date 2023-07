Amor Perfeito: Cadê o Leonel? Saiba onde o empresário está escondido após falsa morte

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, o público descobre qual é o esconderijo de Leonel após sua falsa morte

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, o empresário Leonel (Paulo Gorgulho) vai reaparecer. Ele foi dado como morto após levar um tiro de Gilda (Mariana Ximenes) no início da história. Porém, ele não morreu e está mantido em um esconderijo por uma aliada. Saiba onde ele está escondido:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Leonel vai reaparecer a partir do capítulo de 17 de agosto. A falsa morte dele foi arquitetada por Hermínia (Adriana de Broux), que era enfermeira no hospital quando ele entrou muito ferido e ficou cuidando dele durante os vários anos de sua recuperação por causa das sequelas do tiro na cabeça.

Na trama, Julio (Daniel Rangel) procura a enfermeira Hermínia em Belo Horizonte para ver se ela ouviu algo de Leonel antes da morte dele que possa indicar quem deu o tiro nele. Porém, ela nega e diz que o empresário não falou nada. Logo depois, o público vê Hermínia cuidando de Leonel, que estará com uma máscara cobrindo uma parte do seu rosto e sem falar. O empresário se comunica apenas com o olhar.

A colunista ainda informou que Hermínia teve a ajuda de Tadeu (João Rodrigo Ostrower) para esconder Leonel após forjar a morte dele e levá-lo para Belo Horizonte.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 19 a 22 de julho:

Capítulo 106 - Quinta-feira, 20 de julho

Gilda ganha a guarda de Marcelino e vibra com a vingança contra Marê. Todos na Irmandade se desesperam com a partida de Marcelino. A foto de Tânia é publicada na capa da Gazeta, e Popó se irrita com Turíbio. Marê descobre que Gilda ficará com a tutela de Marcelino e corre ao encontro do menino. Rita admira Gilda, e Neiva fica abalada. Todos na cidade comentam sobre a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda delira e planeja seu futuro casamento com Orlando.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 21 de julho

Marê, Orlando e os religiosos se reúnem para conversar com Marcelino, mas Manoel irrompe a Irmandade afirmando que não deixará Gilda ficar com o amigo. Marcelino implora para não deixar a Irmandade. Orlando confronta e ameaça Gilda. Lívia questiona Albuquerque sobre o pai biológico de Tobias, e o delegado desconversa. Leonor e Celeste acolhem Valente, um ex-preso político. Valente olha para a foto da esposa e promete encontrar o filho dos dois. Anselmo e Cândida cobram de Gaspar que tenha uma companheira. Marcelino conversa com Jesus, e é flagrado por Frei Severo.

Capítulo 108 - Sábado, 22 de julho

Marcelino jura que Jesus estava conversando com ele, mas Frei Severo repreende o menino por estar sozinho no sótão. Todos na Irmandade relembram a chegada e o crescimento de Marcelino. As crianças se revoltam com o fato de Marcelino ter de ficar com Gilda. Marcelino se muda para a casa de Gilda, e Neiva afirma que o protegerá. Valente conhece Tobias e deduz que seja o seu filho Samuel. Verônica se preocupa com o comportamento de Júlio em relação a Marê. Marcelino se recusa a interagir com Gilda, que ameaça o menino para Rita.