Mel Maia celebra repercussão de estreia em ‘Vai na Fé': 'Alívio'

Mel Maia comemorou o primeiro capítulo da novela 'Vai na Fé' e agradeceu o carinho dos fãs

Mel Maia (18) tem motivos de sobra para comemorar! Na última segunda, 16, a atriz estreou como Guiga na novela da Globo Vai na Fé. Rapidamente, o nome da morena foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter e Mel se surpreendeu com a boa repercussão de seu trabalho: “Alívio”, declarou em suas redes sociais.

Nos stories, Mel, que namora o Mc Daniel (24), apareceu para agradecer o carinho dos fãs: “Primeiramente queria agradecer a todos vocês que estão me mandando mensagem, elogiando a Guiga. Ontem foi o primeiro capítulo, eu não apareci muito e mesmo assim vocês estão falando bem. Obrigado mesmo pelo carinho", disse com gratidão.

Além disso, a morena também contou como descobriu sobre a repercussão e explicou que foi dormir cedo, por isso não apareceu em suas redes durante a exibição do primeiro capítulo. Quem contou sobre o sucesso foi a sua irmã, ao revelar que o nome da morena estava entre os trending topics porque as pessoas estavam falando bem da atriz.

Ela ainda complementou falando sobre o trauma de estar entre os assuntos mais falados, já que a atriz foi alvo de diversas polêmicas na rede social: “Quem me conhece sabe que para mim sempre foi um problema estar com o nome nos trends do Twitter, né? Mas fico feliz que hoje é por conta do meu trabalho.”, disse com orgulho.

Mel Maia posa de biquíni e deixa escapar marquinha de sol na virilha

No último sábado, 14, Mel Maia aproveitou o dia longe das gravações da nova novela e foi curtir uma piscina. Em um clique publicado em suas redes sociais, a carioca aparece posando de biquíni para exibir as curvas e acabou revelando uma marquinha de sol na virilha, levando os fãs à loucura.

Nos comentários, não faltaram elogios para Mel: “Muito perfeita", “Deusa!”, “Que perfeição!”, são apenas algumas das muitas mensagens de carinho recebidas pela morena no post.