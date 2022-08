Além da Ilusão: Violeta pede perdão para Heloisa. Saiba como será!

Violeta se arrepende de suas atitudes e tem uma conversa séria com a irmã, Heloisa, na reta final da novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 19h13

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Violeta (Malu Galli) vai tomar uma atitude sobre a sua relação com a irmã, Heloisa (Paloma Duarte). Isso porque ela brigou com a irmã ao descobrir que ela teve um caso com Matias (Antonio Calloni) no passado e teve uma filha. A conversa será após Violeta descobrir que foi Matias quem matou Elisa (Larissa Manoela).

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Violeta ficará abalada com a revelação de que o marido foi o responsável pela morte da filha mais velha e decirá acertar as contas com quem errou ao longo da vida. Para começar, ela vai conversar com Heloisa e se desculpar por não ter acreditado que a irmã foi seduzida pelo ex-juiz quando era mais jovem.

Violeta diz que está envergonhada por não ter acreditado em Heloisa e relembrará a sua história de amor com Matias. Ela dirá que sempre viu o marido como uma referência em sua vida e gostava do romantismo dele, dizendo até que eles viveram um conto de fadas. Então, ela diz que não desconfiou que o marido poderia ter abusado de sua irmã quando ela era jovem.

Assim, Heloisa pede perdão por ter mentido para a irmã e Violeta a perdoa, e também pede perdão. Por fim, Violeta pede para ser amiga de Heloisa novamente e as duas se abraçam, emocionadas.

