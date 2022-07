Além da Ilusão: Saiba como Olívia descobre quem é o seu pai

Após descobrir que é filha de Heloisa, Olívia faz a mãe contar a verdade sobre o seu pai. Saiba como será a cena!

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 20h01

Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, da Globo, Olívia (Debora Ozório) vai descobrir a verdade sobre quem é o seu pai biológico. Depois de descobrir que é a filha perdida de Heloisa (Paloma Duarte), ela exige que a mãe biológica abra o jogo sobre seu pai e a costureira tem uma conversa sincera com a filha.

Heloisa conversa com Olivia sobre o seu passado em Além da Ilusão

Nas cenas, Heloisa revela que guardou o segredo por muitos anos e confirma que Matias (Antonio Calloni) é o pai da jovem. “Olívia, esse é um segredo que carrego há anos. Você merece a verdade, então, por mais que me doa, vou te contar. O Matias me odeia tanto porque ele é o seu pai”, afirma.

Olivia fica em choque e Heloisa continua com a história. “Eu era muito nova, o marido da minha irmã me seduziu e eu me apaixonei. Acreditei que ele ficaria comigo. Fui muito ingênua, muito tola. Depois que eu engravidei, ele ameaçar matar nós duas”, declara.

Por fim, a mãe pede para a filha não contar para ninguém o que acaba de descobrir. “Vou guardar segredo, mãe. Fica tranquila”, afirma.